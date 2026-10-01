Erupciones, inflamación y enfermedades infecciosas: estudio advierte cómo el cambio climático puede dañar la piel

Un trabajo del Observatorio Mundial de Acceso a la Salud de la Piel (SkinObservatory), una iniciativa global de referencia dirigida por la doctora Esther Freeman en colaboración con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y L’Oréal Dermatological Beauty, revela que más del 40 % de los países del mundo han informado de cambios relacionados con el clima en la prevalencia y/o gravedad de las enfermedades de la piel, con un impacto desproporcionado en los países de bajos ingresos.
El trabajo, que abarca un total de 136 países, se presenta en el Congreso 2026 de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV), celebrado en Viena (Austria).