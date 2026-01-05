Superluna, Júpiter en oposición y conjunciones: así será el cielo de enero de 2026

El primer mes del año llega cargado de razones para mirar al cielo y combina algunos de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario —como una superluna, lluvias de meteoros y la mejor observación de Júpiter en años— con condiciones favorables para la observación de estrellas y constelaciones.
Así que para quienes se inician en la astronomía o simplemente disfrutan del cielo nocturno, enero ofrece espectáculos visibles incluso a simple vista que a continuación detallamos: