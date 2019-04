Esta ingeniera fue esencial para capturar la primera foto de un agujero negro

Si se vio la película Interstellar (2014) ya tenía una imagen de un agujero negro supermasivo, allí su enorme fuerza gravitacional curva la luz en forma de anillo. Pero esa no era una fotografía real sino una representación realizada por simulación computacional. Este miércoles los habitantes de la tierra pudieron verlo por primera vez gracias a The Event Horizon Telescope (EHT), una serie de ocho radiotelescopios de todo el mundo que trabajan juntos para crear la imagen.

Her name is Katie Bouman, an MIT graduate. 3 years ago she led the creation of a new algorithm to produce the first-ever image of a black hole we are seeing today. #BlackHole #EventHorizonTelescope pic.twitter.com/peZcLSjQmJ

Esta es solo una historia que hace parte de las cientos de colaboraciones que hicieron parte de este ambicioso proyecto. Estas son todas las instituciones que colaboraron para lograr esta fotografía:

No se pierda su charla en la que explica todo el proceso de obtención de las imágenes. Atención a partir del minuto 5:15 hasta el 12:51, tiempo en el que explica como EHT aprovecha la rotación de la Tierra para recoger los máximos datos posibles que se esperaban sirvieran para formar la imagen. En ese momento aún no se había observado, un poco más de un año después en abril de 2019 finalmente logró verse: