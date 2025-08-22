x

Ghislaine Maxwell habló sobre el expresidente Andrés Pastrana en declaración sobre el caso Jeffrey Epstein: esto dijo

La expareja del delincuente sexual confirmó que conoce al exmandatario colombiano, pero no que este haya viajado a la isla donde Epstein organizaba fiestas donde él y sus invitados abusaban de mujeres y menores de edad.

    Ghislaine Maxwell cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por reclutar menores de edad para Feffrey Epstein.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
Ghislaine Maxwell, señalada de reclutar menores de edad para Jeffrey Epstein, mencionó recientemente al expresidente colombiano Andrés Pastrana en una declaración ante el fiscal general adjunto Todd Blanche, en medio de las investigaciones sobre el financiero, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.

En su declaración, Maxwell, quien cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por el caso Epstein –de quien fue pareja–, aseguró no tener claridad sobre si el expresidente colombiano abordó el “Lolita Express”, el avión privado del financiero, o estuvo en su isla del Caribe donde, según las investigaciones, el anfitrión y sus invitados cometieron toda clase de vejámenes en fiestas sexuales.

“No sé si alguna vez estuvo en el avión. No creo que viniera a la isla”, le dijo Maxwell al fiscal Blanche.

Sin embargo, la mujer de 63 años afirmó que sí coincidió con Pastrana en algunos viajes.

“Fui a lugares con él. Uno fue a Colombia y Epstein fue, y el otro fue a Cuba y Epstein y Andrés Pastrana estaba allí, creo”, agregó quien fuera la pareja del financiero.

La declaración de la mujer se conoce días después de que The New York Times revelara fotografías inéditas del lujoso apartamento de Epstein en las que aparece una imagen del exmandatario colombiano junto a la pareja y el fallecido exdictador cubano Fidel Castro.

Lea aquí: Polémica por el traslado de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, a una prisión federal de baja seguridad en Texas

Pero además de la imagen, el nombre del expresidente colombiano (1998-2002) apareció en los registros del “Lolita Express”, en 2003.

Pastrana confirmó que sí viajó en un avión de Epstein, pero no en el “Lolita Express”. Según el exmandatario, lo hizo en otro avión del financiero, y no fue para viajar a la isla en la que este organizaba fiestas sexuales, sino para hacer un transbordo a La Habana, Cuba, por una invitación realizada por Fidel Castro.

En febrero de este año, cuando se volvió a hablar del tema, el exmandatario volvió a defenderse en su cuenta de X.

“Documentos de @TheJusticeDept confirman que nunca volé en el llamado Lolita Express (Boeing 727-31 H, N908JE). Viajé única y exclusivamente a La Habana a entrevistarme con Fidel Castro en un Gulfstream ejecutivo (N909JE) y otro aprobado por Cuba. Como consta, allí me quedé”, escribió Pastrana en su momento.

El expresidente aseguró que conoció a Epstein en un evento en Irlanda, pero negó haber estado en la isla del financiero.

Siga leyendo: ¿Por qué Donald Trump está “contra las cuerdas” por el caso Jeffrey Epstein?

