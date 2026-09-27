En el CES crean chips que simulan funciones de un órgano

En un laboratorio de la Universidad CES, hay chips que funcionan igual que un hígado, un corazón o un ojo. Se llaman órganos en un chip –o, en inglés, organ-on-a-chip–, y son pequeños dispositivos que permiten recrear en el laboratorio no solo la forma tridimensional de un tejido, sino también algunas de las condiciones físicas y químicas que experimenta un órgano dentro del organismo.
Esta tecnología es una de las líneas en las que está incursionando la Unidad de Toxicología In Vitro (UTI), donde desde hace doce años se estudia cómo evaluar la seguridad de sustancias como medicamentos, cosméticos, agroquímicos, ingredientes naturales y contaminantes ambientales.