León XIV se reunió con siete víctimas de abuso sexual de curas, ¿qué dijo después del encuentro?

El papa León XIV expresó este domingo a siete víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia en Francia su “compromiso” a evitar nuevos casos y llamó a sus obispos a “perseverar” en la prevención y reparación de este “flagelo”.

Aclamado durante dos días por cientos de millas de fieles en París, el pontífice estadounidense-peruano vivió en Lourdes, un importante centro de peregrinación católica, la etapa más difícil de su viaje a Francia.

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La Iglesia francesa se ve sacudida desde hace años por las revelaciones de violencia sexual en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de víctimas menores desde 1950.

Para abordar esta situación, León XIV se reunió a puerta cerrada con siete de ellas, pero no con los colectivos que las reagrupan. Este formato, que ya usábamos durante su visita en junio a España donde pidió “verdad, justicia y reparación”, había generado malestar.

Pero al término del encuentro de casi dos horas, el pontífice dio muestras de una “toma de conciencia mayor”, según las víctimas que dieron cuenta a la prensa. Se mostró “muy atento” y “auténticamente dispuesto a escuchar”, declaró Olivier Mardi, una de ellas.

El papa estadounidense les agradeció “su doloroso testimonio y reafirmó su compromiso de hacer todo lo posible para que el mal que han sufrido no vuelva a repetirse con otras personas”, indicó el Vaticano en un comunicado.

Las siete víctimas representan un abanico de los escándalos que han sacudido la Iglesia en Francia, entre ellas una del abate Pierre, otra figura popular de la lucha contra la exclusión, y un antiguo alumno del colegio católico Bétharram.

Tras el demoledor informe de 2021, el entonces papa Francisco expresó su “inmenso dolor” y llamó a la Iglesia francesa a “emprender un camino de redención”.

Los obispos reconocieron entonces el carácter “sistémico” de estas agresiones, como reiteró este domingo León XIV, y crearon una instancia independiente destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Durante otro encuentro con los obispos, su guía espiritual les animó a “perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia”, tras reconocer que afrontaron “con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores”.