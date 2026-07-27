Revolucionario avance médico: un trasplante de mácula devuelve la vista a una mujer que llevaba cinco años ciega

Médicos italianos trasplantaron la parte central de la retina de un ojo, la mácula lútea, una operación sin precedentes que devolvió la vista a una paciente que llevaba cinco años ciega, anunció un hospital de Turín.

La mujer, de 67 años e identificada como Elena, “había perdido por completo la vista a raíz de un grave accidente de tránsito, que le causó una lesión irreversible del nervio óptico del ojo izquierdo, lo que le hizo perder la visión debido a la imposibilidad de transmitir la luz del ojo al cerebro, aunque dejó intactas las estructuras oculares”, indicó un comunicado del hospital Molinette remitido el lunes a la AFP.

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En cambio, su ojo derecho, ya afectado por una maculopatía, “había sufrido traumatismos tales que habían comprometido de forma irremediable la retina y la transparencia de la córnea”, explica el comunicado.

“La destrucción total de la parte que contiene las células madre hacía completamente imposible un trasplante de córnea clásico”, condenando a esta mujer a la ceguera, según el hospital.