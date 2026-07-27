“No caigan en esta trata de personas”: más de 30 jóvenes de San Cristóbal están desaparecidos tras viajar a la guerra en Rusia

Las velas iluminaron la fuente del parque principal de San Cristóbal mientras madres, padres, amigos y familiares oraban por quienes un día se despidieron con la promesa de regresar con dinero suficiente para cambiar la vida de sus hogares. Hoy, muchos de esos jóvenes permanecen desaparecidos y sus seres queridos ni siquiera saben si continúan con vida.
Según el edil del corregimiento, Jeyson Moreno, al menos 30 jóvenes de San Cristóbal habrían viajado a Rusia para incorporarse al conflicto con Ucrania.
Sin embargo, advierte que la cifra podría ser mayor y que ya han comenzado a aparecer casos de otros sectores de Medellín, como la comuna 12 de Octubre, cuyos familiares también buscan visibilizar su situación.
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