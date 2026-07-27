La historia de la muerte de Mei, la niña que falleció tras una terapia genética experimental y que los científicos intentaron ocultar

A finales de marzo de 2025, Mei, una niña de seis años, llegó junto con sus padres, Jason y Linda, al Hospital Xinhua, ubicado en Shanghái, China, con la esperanza de ser la protagonista de un hito de la medicina contemporánea.
Allí, un grupo de investigadores había desarrollado una terapia de edición genética dirigida al cerebro, y ella sería la primera persona en el mundo en recibir un tratamiento de ese tipo.
El objetivo era corregir una mutación en su ADN que consistía en un error en una sola letra: una T que debería haber sido una C. Esto le causaba una enfermedad rara cuyo principal síntoma era la discapacidad intelectual.
Sin embargo, en lugar de ofrecerle una solución a la menor y a su familia, Mei falleció siete días después de haber recibido la terapia, y los científicos que estuvieron al frente trataron de ocultar su muerte.
Lea: ¿Es posible diseñar humanos a la medida?
Como reveló una investigación publicada recientemente por la revista Science y Retraction Watch, un proyecto dedicado a rastrear la retractación, corrección o anulación de artículos científicos, la pequeña —cuyo nombre, al igual que el de sus padres, es un seudónimo— murió debido a una grave reacción inmunitaria relacionada con la terapia.
Mei era una de las 237 personas del mundo que padecía el síndrome de Snijders Blok-Campeau, el cual se da por una alteración en el gen CHD3 y que ocasiona retrasos en el habla, dificultades en el aprendizaje y macrocefalia, que es cuando la cabeza es más grande de lo normal.
Lo que querían los médicos del Hospital Xinhua era corregir ese error genético mientras su cerebro aún se estaba desarrollando con un tratamiento diseñado específicamente para un solo paciente, que fue financiado con 860.000 dólares de ahorros de los padres de la niña.
Jason y Linda, quienes hablaron con Science y Retraction Watch para la investigación que ahora le está dando la vuelta al mundo, aseguraron que habían confiado en este centro de salud, ya que su departamento de pediatría tenía reconocimiento a nivel nacional: fue la primera institución china en realizar cirugía a corazón abierto en bebés y la primera en el país en separar gemelos siameses.
Al frente del desarrollo de la terapia genética que fue sometida Mei estaba el neurocientífico Zilong Qiu, uno de los investigadores que en ese momento trabajaban para perfeccionar los editores de base, una tecnología que permite corregir errores específicos en el ADN con mayor precisión que CRISPR. El objetivo era crear tratamientos personalizados para niños con enfermedades raras.