Riwi, la startup paisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia

La startup paisa Riwi se define como un ecosistema de desarrolladores de software que tiene un centro de entrenamiento en Medellín y Barranquilla para jóvenes que quieran sobresalir en la industria. Esta misión va más allá de una universidad o de un centro educativo tradicional. Por eso, María Alejandra Camargo, vocera de Riwi, lo confirma así: “Nosotros somos una empresa, no somos una academia, no somos una universidad, somos una empresa de tecnología”. Por lo tanto, la finalidad es insertar a jóvenes sin experiencia previa en el mercado laboral tecnológico, en un país que enfrenta un déficit proyectado de más de 100.000 desarrolladores de software. La herramienta para lograrlo es el desarrollo de software, pero el propósito, según Camargo, es que los jóvenes crezcan de forma sostenible dentro de las empresas donde terminan trabajando. Puede leer: Telepatía, la startup paisa que levantó 42 millones de dólares para “salvar” a los médicos

Cinco años entre Medellín y Barranquilla

Riwi nació en 2022 y su primera cohorte arrancó en 2023 en Medellín, con cerca de 100 jóvenes formados, aunque la convocatoria alcanzó a casi 1.000 aspirantes. La sede queda en el Centro Comercial De Moda Outlet, cruzando la avenida Guayabal, cerca del aeropuerto Olaya Herrera, en un espacio de 3.000 metros cuadrados que antes funcionaba como sala de cine. Ahí conviven aulas de programación, inglés, habilidades socioemocionales y zonas de coworking. Las primeras empresas en contratar egresados de esa cohorte fueron Sistecrédito, Celsia y firmas del sector renting, según relató Camargo. Esos primeros contratos, dice, sirvieron para que otras compañías confiaran en las siguientes generaciones de coders, como Riwi llama a sus estudiantes. La expansión a Barranquilla llegó después, cuando la convocatoria se abrió en 2024 y el entrenamiento arrancó en 2025, con el respaldo de una alianza con la Secretaría de Educación del distrito, bajo la política de juventudes que cubre edades de 14 a 28 años. Camargo explica que el camino en la Costa Caribe fue más lento porque había que convencer a las empresas de que el talento no depende de un título técnico o profesional, sino de la capacidad real de la persona dentro del engranaje corporativo. Ante esto, la Cámara de Comercio de Barranquilla terminó multiplicando el proyecto y lo llevó a diez empresas adicionales y conservó a dos consultores de Riwi trabajando dentro de la propia Cámara. Siga leyendo: ¿Qué hay detrás del auge del ecosistema startup en Medellín?

Riwi ya formó a 1.500 jóvenes en Medellín y Barranquilla y logra insertar laboralmente a más del 70% en menos de un año. Así funciona el modelo que busca cerrar el déficit de 100.000 desarrolladores en Colombia.

Así funciona el entrenamiento: de 8 a 10 meses

El programa combina desarrollo de software, inglés aplicado, habilidades socioemocionales, un componente de inteligencia artificial incorporado desde el año pasado y proyectos que simulan condiciones reales de trabajo. El inglés se enfoca en speaking y reading, porque es lo que los desarrolladores usan en el día a día, luego en writing. La formación se divide en dos bloques de cuatro meses: una ruta básica y una ruta avanzada, pensadas para nivelar a jóvenes que llegan con conocimientos muy distintos entre sí. Unos entran sin ninguna base y otros con algo de experiencia previa. Camargo cita a la vicepresidenta de empleabilidad de Riwi para describir ese ajuste entre conocimiento técnico y habilidades blandas como “la fórmula de la Coca-Cola”. El diagnóstico interno de la compañía identificó desarrolladores con un nivel técnico alto que no lograban adaptarse a los tiempos ni a los equipos de trabajo, o que no sabían comunicar sus proyectos ni liderar. Por eso el entrenamiento dedica tiempo específico a esas habilidades, tanto para perfiles junior como senior. Le puede interesar: Medellín se posiciona como la ciudad líder para startups en América Latina: supera a Ciudad de México y Buenos Aires

Quién puede entrar a Riwi

El programa exige dos condiciones principales: interés real por el desarrollo de software y un rango de edad definido. En Medellín va de 18 a 32 años. En Barranquilla, por la alianza con la política de juventudes, cubre de 14 a 28, aunque Riwi prioriza a quienes ya están en edad de trabajar, dado que su enfoque es la empleabilidad y no solo la formación. Todos los aspirantes pasan por pruebas psicosociales, de nivel de inglés y de razonamiento lógico-matemático antes de entrar. El fin es reducir la deserción identificando desde el inicio a quienes tienen mayor probabilidad de completar el proceso. Camargo insiste en que la disponibilidad de tiempo es determinante. Los jornadas en Medellín van de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. En Barranquilla hay una tercera franja intermedia. Según su experiencia, los jóvenes que intentan cursar el programa dedicándole solo la mitad del tiempo esperado no logran sostener los resultados que exigen los proyectos y entregas.

Por otro lado, el acceso al programa es gratuito a través de una beca 100% condonable, no un crédito. La condonación depende de que el joven cumpla con asistencia, sostenimiento de promedios y entrega de proyectos en los tiempos pactados, bajo un acuerdo que Camargo compara con un contrato laboral real. A cambio, cuando el joven llega a la etapa de vinculación laboral, Riwi asegura a las empresas que ese talento permanecerá contratado como mínimo un año. Los coders reciben un contrato a término indefinido, pero con el compromiso interno de continuidad durante ese primer año, lo que busca dar estabilidad tanto al joven como a la empresa que invierte en su proceso de adaptación.

Colombia enfrenta un déficit de más de 100.000 desarrolladores. Riwi propone un modelo de formación de 8 meses que ya vincula talento con más de 45 empresas en Medellín y Barranquilla, con una inserción laboral superior al 70%. Un caso de estudio sobre cierre de brechas de talento tech.

Empleabilidad de Riwi, el negocio detrás del talento

El ciclo completo de un coder pasa por cinco etapas: atracción, selección, entrenamiento, vinculación laboral y, eventualmente, salida. La etapa de vinculación no siempre espera a que termine el entrenamiento, cuando un joven ya tiene el nivel suficiente, algunas empresas lo contratan antes de finalizar el proceso, con el compromiso de que complete la formación en paralelo. Más de 45 empresas ya trabajan con este modelo, según el comunicado de la compañía. Algunos coders también trabajan de forma remota para empresas de Estados Unidos, mezclando talento formado en Medellín y en Barranquilla. Para las empresas que necesitan un proyecto de desarrollo sin contratar directamente al talento, Riwi opera una software factory llamada Blackbird Labs, que ejecuta esos proyectos con equipos propios de coders formados en el programa.

Los números detrás del modelo de Riwi