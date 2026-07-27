Riwi, la startup paisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia

La startup paisa Riwi se define como un ecosistema de desarrolladores de software que tiene un centro de entrenamiento en Medellín y Barranquilla para jóvenes que quieran sobresalir en la industria.
Esta misión va más allá de una universidad o de un centro educativo tradicional. Por eso, María Alejandra Camargo, vocera de Riwi, lo confirma así: “Nosotros somos una empresa, no somos una academia, no somos una universidad, somos una empresa de tecnología”.
Por lo tanto, la finalidad es insertar a jóvenes sin experiencia previa en el mercado laboral tecnológico, en un país que enfrenta un déficit proyectado de más de 100.000 desarrolladores de software.
La herramienta para lograrlo es el desarrollo de software, pero el propósito, según Camargo, es que los jóvenes crezcan de forma sostenible dentro de las empresas donde terminan trabajando.
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