Anato pide salvavidas al nuevo Gobierno por caída del dólar: agencias reciben 20% menos pesos por viajes internacionales

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) solicitó al Gobierno de Abelardo de La Espriella revisar medidas temporales para atender la situación que enfrentan las Agencias de Viajes Receptivas DMC, compañías encargadas de vender destinos colombianos a mayoristas extranjeros, debido al impacto de la apreciación del peso y al aumento de sus costos operativos.
Según el gremio, la pérdida cambiaria para estas empresas se aceleró en los últimos meses. La moneda colombiana se apreció 14,8% durante 2025 y llegó a cerca de 20% entre julio de 2025 y julio de 2026, con una TRM (tasa representativa del mercado) promedio de $3.296,79.
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Este comportamiento implica que las agencias reciben actualmente cerca de 20% menos pesos por cada dólar facturado, lo que afecta directamente sus márgenes de operación.
El turismo receptivo funciona bajo una estructura cambiaria particular: las agencias reciben sus ingresos en dólares y otras monedas fuertes, pero deben cubrir la totalidad de sus costos en pesos colombianos. Dentro de estos gastos están los pagos a hoteles, empresas de transporte, alimentación, guías turísticos, operadores logísticos y nómina.
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