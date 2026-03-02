El Planetario de Medellín estrena nuevo domo móvil hablando sobre exoplanetas

Medellín está estrenando domo. El Planetario de Medellín ahora tiene una nueva estructura portátil en la que, con ayuda de tecnología de última generación, puede llevar experiencias inmersivas a cualquier rincón de la ciudad. Aunque el más reconocido en la capital antioqueña es el que se encuentra en las instalaciones al lado de la estación Universidad del Metro, que en octubre de 1984 abrió sus puertas para mostrarles las maravillas y misterios del universo a los vecinos de la ciudad, el Planetario también cuenta con domos móviles que permiten observar el espacio desde cualquier lugar. Sin embargo, esta nueva estructura móvil de 10 metros de diámetro, adquirida a finales de 2025, se diferencia de las demás. “Es un domo de última generación, con un proyector 4K y 15.000 lúmenes. Aunque estos datos técnicos pueden no decir mucho, se puede explicar así: es un proyector cuya luminosidad es tan potente que permite emular, en cierta medida, la plataforma física que tiene el Planetario de Medellín instalada en el Parque de los Deseos”, afirma Mauricio Arango, astrónomo del Planetario. Para entenderlo mejor, es como comparar un televisor 4K de alta gama con una pantalla de cine profesional. El domo móvil ofrece una imagen nítida, brillante y envolvente, muy superior a la de los domos inflables tradicionales. Y, solo para tenerlo como referencia, el domo fijo que se encuentra en la sede del Planetario tiene una resolución de 6K –cuatro veces la de un televisor en alta definición–, algo que logra gracias a cinco proyectores de 10.000 lúmenes cada uno. Es decir, el móvil se acerca mucho a esa experiencia, pero el de la sede sigue siendo el formato más potente. El nuevo domo ya está en la calle: se encuentra en el Parque Comercial El Tesoro como parte de TSR-26: Viaje a un exoplaneta, una experiencia inmersiva que, con juegos y un lenguaje sencillo, explica fenómenos astronómicos como los exoplanetas, que son planetas que están fuera de nuestro sistema solar; es decir, hacen parte de otros sistemas estelares y orbitan estrellas distintas al Sol.

Como se explica en las diferentes piezas divulgativas que hacen parte de esta experiencia, desde la década de los noventa la ciencia ha encontrado más de 6.000 exoplanetas como KTrappist-1 e y Kepler-452, este último a 1.400 años luz de la Tierra. “Estos hallazgos son importantes, primero porque descubrir planetas más allá de nuestro sistema solar nos permitió dimensionar la magnitud del universo y reconocer que aún hay mucho por conocer. También abre preguntas clave: ¿estamos solos?, ¿hay vida en otros lugares? A partir de ahí, podemos pensar en qué condiciones serían favorables para la vida y qué señales deberíamos buscar. Además, al estudiar otros sistemas entendimos mejor la particularidad del nuestro. No es tan común encontrar sistemas con tantos planetas y con una distribución como la del sistema solar. Mirar hacia afuera nos ayudó a comprender lo especial que es nuestro propio sistema”, explica Manuela Leguizamón, astrónoma de la Universidad de Antioquia y asesora científica de la experiencia. Aunque de TSR-26 también hacen parte actividades lúdicas como un arenero y un muro de escalar para niños, desde la concepción de la experiencia se buscó que esta tuviera una base científica sólida y que, de esta manera, además de aprender sobre exoplanetas –como que hay unos muy fríos, otros muy calientes y algunos con formas extrañas como las de un huevo–, también los asistentes conocieran sobre los hitos de la exploración espacial, como la puesta en marcha del Telescopio James Webb en 2021 o el actual proyecto que busca llevar la primera misión tripulada a Marte.