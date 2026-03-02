El alcalde Galán anunció nuevas medidas contra paseos millonarios en Bogotá

El aumento en los registros de secuestro extorsivo en Bogotá se debe, según la Alcaldía, a un cambio en la tipificación del delito que ahora incluye los paseos millonarios. Sin embargo, la discusión pública gira en torno a si esto refleja también un deterioro real en la seguridad. La seguridad en Bogotá volvió a ser motivo de debate en la agenda pública después del secuestro de Diana Ospina, quien estuvo secuestrada después de ser víctima de un paseo millonario tras salir de una discoteca en Chapinero. Con hechos como ese, la gente en Bogotá no ha sentido que “camina segura”, como dicta el Plan Distrital de Desarrollo propuesto por la alcaldía de Galán. Entre otros asesinatos que han sido tema de conversación en los últimos meses han estado el del empresario Gustavo Aponte el 11 de febrero o el del joven Jean Claude Bossard el 2 de diciembre.

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre el aumento?

De hecho, desde el Concejo de Bogotá propusieron un debate de control político a la administración Galán por el aumento de las cifras en secuestro extorsivo. Según cifras de la Policía, este aumentó un 362% entre 2024 y 2025. En detalle, en 2025 se presentaron 37 casos de este tipo en la capital, mientras que en 2024 fueron 8. Esto, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía. El concejal verde Julián Sastoque ha insistido en que no se ha visto “ninguna capacidad institucional” y por eso citó a un debate de control político al Gobierno distrital, que se espera tener después de las elecciones del 8 de marzo.

¿Por qué la Alcaldía dice que no necesariamente aumentaron los hechos?

Por su parte, el alcalde Galán aseguró que el aumento de esas cifras corresponde a un cambio en la tipificación del delito: “El año pasado en 2025, la Alcaldía con la Fiscalía y con la Policía Metropolitana tomamos la decisión de que todo caso de paseo millonario sea tratado por la justicia como secuestro extorsivo” y que “eso llevó a que en las cifras hubiera un aumento de secuestros”. Sin embargo, agregó que esto “no significa necesariamente un aumento de los hechos”. Ante las críticas, Galán ha estado haciendo diferentes apariciones públicas para anunciar diferentes medidas después de que el caso de Ospina volvió a poner el tema de la inseguridad en Bogotá en la conversación, incluso, a nivel nacional. Lea también: Video | El emotivo reencuentro de Diana Ospina con su familia tras ser secuestrada en Bogotá

¿Qué medidas anunció Galán contra los paseos millonarios?

Esta semana anunció que daría 71 motos nuevas a los agentes de tránsito “para que los agentes de movilidad refuercen los operativos de control en toda la ciudad”. Y, además, pusieron tres zonas “seguras” para tomar taxi en Modelia, Teathron y la Zona T. No obstante, no se hizo énfasis en medidas para otras zonas. En medio de la coyuntura, Galán se reunió este 2 de febrero con el nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, con quien dijo que habló “sobre la situación de seguridad y la judicialización de los delincuentes”. El alcalde hizo un llamado a que se necesitaban mejores herramientas legales para que la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial “puedan luchar de manera más eficaz contra la delincuencia en las ciudades. Según el alcalde, la administración distrital está proponiendo varias medidas. De corto plazo, han planteado que la Policía pueda acceder inmediatamente a las imágenes de las cámaras del entorno donde ocurrió el delito, ya que se han presentado dificultades para que algunas propiedades privadas colaboren en los procesos. También habló de que exista mayor coordinación con herramientas tecnológicas para que la Justicia pueda avanzar en simultáneo, en lo que la Policía avanza con el proceso en la calle. A su vez, Galán insistió en “dar un debate sobre una reforma de fondo para que en Colombia quien comete un delito violento sea efectivamente sancionado”. Lea también: Taxista que recogió a Diana Ospina ya declaró ante la Fiscalía: dijo que no está implicado en el caso, pero tiene antecedentes Del mismo modo, que una persona que haya sido capturada por delitos violentos, “eso deba tenerse en cuenta por parte del juez en su decisión sobre alguna medida de aseguramiento con privación de la libertad. El mandatario ya se había reunido la semana pasada con la fiscal general Luz Adriana Camargo.