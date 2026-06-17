¿ChatGPT como psicoterapeuta?: investigación muestra cómo se usa en Colombia la IA para superar un duelo

A las 3:00 de la mañana, cuando ningún amigo está despierto y el terapeuta no responde, hay personas que abren ChatGPT y empiezan a escribir sobre la muerte de alguien que amaban.
Esa app con la que se redactan correos de trabajo o se resuelven tareas universitarias, hoy es un punto de desahogo emocional para miles de personas, un problema que sirvió como punto de partida para la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente, que en un reciente estudio documentó casos en Medellín en que gente en duelo utilizan IA para buscar alivio y tramitar sus pérdidas.