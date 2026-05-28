¿Cómo ahorrar energía y proteger los electrodomésticos ante la llegada de El Niño en Colombia?

Colombia se prepara para la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, que según proyecciones del IDEAM tendría una alta probabilidad de consolidarse en los próximos meses y podría convertirse en uno de los episodios más intensos desde la década de 1990.
El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias no solo pondrán presión sobre los embalses y el sistema eléctrico del país, sino también sobre el consumo energético en millones de hogares.
En medio de este panorama, expertos recomiendan revisar cómo se utilizan los electrodomésticos en casa para reducir el consumo de energía, evitar daños por sobrecargas y mantener el confort durante las temporadas de calor extremo.