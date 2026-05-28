¿Cómo ahorrar energía y proteger los electrodomésticos ante la llegada de El Niño en Colombia?

Colombia se prepara para la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, que según proyecciones del IDEAM tendría una alta probabilidad de consolidarse en los próximos meses y podría convertirse en uno de los episodios más intensos desde la década de 1990. El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias no solo pondrán presión sobre los embalses y el sistema eléctrico del país, sino también sobre el consumo energético en millones de hogares. En medio de este panorama, expertos recomiendan revisar cómo se utilizan los electrodomésticos en casa para reducir el consumo de energía, evitar daños por sobrecargas y mantener el confort durante las temporadas de calor extremo.

El contexto energético ya refleja señales de alerta. Datos de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, muestran que las plantas térmicas han incrementado el uso de carbón y gas para garantizar el suministro eléctrico ante la posibilidad de una reducción en la generación hidroeléctrica. Entre enero y mayo de 2026, el consumo de carbón para generación creció cerca de 48%, mientras que el de gas aumentó más de 65%, según expertos del sector energético. Lea más: Colombia quema más carbón y gas ante la inminente llegada de El Niño: consumo subió hasta 65% en cinco meses Al mismo tiempo, los niveles de los embalses destinados a la generación eléctrica se mantienen apenas por encima del promedio histórico, una situación que podría complicarse si las lluvias disminuyen durante varios meses consecutivos. Frente a este escenario, especialistas insisten en que pequeñas acciones dentro del hogar pueden ayudar tanto al bolsillo de las familias como a reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

Cómo usar eficientemente los electrodomésticos durante El Niño

Uno de los equipos que más energía consume en los hogares es la nevera, especialmente en épocas de altas temperaturas. Por eso, se recomienda evitar abrirla constantemente y no introducir alimentos calientes, ya que esto obliga al motor a trabajar más para mantener la temperatura interna. También aconsejan mantener una buena organización dentro del refrigerador para facilitar la circulación del aire y verificar que las puertas cierren correctamente. Algunas neveras modernas cuentan con funciones de ahorro energético que ayudan a optimizar el consumo.

La nevera es uno de los electrodomésticos que más consume energía. FOTO: Haceb.

En el caso de las lavadoras, la recomendación principal es usar cargas completas y preferir ciclos cortos o con agua fría. Además de reducir el gasto de energía, esto permite ahorrar agua en momentos donde el fenómeno climático podría afectar la disponibilidad del recurso en algunas regiones. Otro de los aparatos que podría aumentar significativamente su uso durante El Niño es el aire acondicionado. Técnicos recomiendan programarlo entre 23°C y 24°C, limpiar periódicamente los filtros y mantener cerradas puertas y ventanas para evitar fugas de aire frío. También sugieren apagarlo cuando no sea necesario para evitar sobrecargas eléctricas y altos costos en la factura de energía. Siga leyendo: Las 5 acciones de Antioquia para enfrentar el fenómeno de El Niño: estas serían las cuatro regiones más afectadas En cuanto a los electrodomésticos pequeños, como microondas, cafeteras, licuadoras o televisores, los expertos recomiendan desconectarlos cuando no estén en uso, ya que muchos continúan consumiendo energía incluso apagados. También aconsejan evitar conectar varios equipos de alto consumo al mismo tiempo y revisar periódicamente el estado de cables y extensiones eléctricas.

Revisar el estado de los equipos puede prevenir daños

Además del ahorro energético, otro punto clave es el mantenimiento preventivo de los electrodomésticos. Las altas temperaturas pueden acelerar el desgaste de motores, compresores y sistemas eléctricos, especialmente en aparatos antiguos o que no han recibido mantenimiento en años.