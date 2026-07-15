Gritar “gol” en español dura más de un minuto y en EE. UU. no quieren escuchar las narraciones en inglés

En el Fan Village de la Fifa, Rockefeller Center y Telemundo en Nueva York, los partidos en pantalla gigante se oían en español. Fácilmente comprensible al tratarse de una estrategia comercial de Telemundo, marca aliada de ese espacio. Pero, al parecer, esto va más allá y se ha generado una tendencia en Estados Unidos. Puede leer: ¿Por qué los deportistas ingleses gritan “vamos” y no “let’s go” en los partidos? Un asunto lingüístico más allá del fútbol Algunas cifras lo avalan. Según la revista Variety, la derrota de México ante Inglaterra el 5 de julio, emitida por Telemundo, se sitúa como la transmisión televisiva en español más vista de la historia en Estados Unidos –con un total de 23.2 millones de espectadores–. “La cobertura de Telemundo del Mundial durante las últimas cuatro semanas ha batido numerosos récords de audiencia para la cadena en español de NBCUniversal”, cuenta la revista Variety. Parte del éxito es toda una estrategia de la cadena, pero sobre todo la pasión que le imprimen los narradores en español a un partido de fútbol. Hasta Trevor Noah, el reconocido comediante y presentador que ha estado transmitiendo un programa de YouTube en vivo, llamado “World Cup Watch Party”, habló de la diferencia de narraciones en inglés y español.

¿Por qué gustan más las narraciones de fútbol en español?

Un sinnúmero de videos en redes sociales muestran cómo los angloparlantes explican, como Noah, que sus razones para oír fútbol en español van más allá de no entender el idioma. En TikTok, @serissnaps explicó que no sabe nada de nuestro idioma, pero le encanta ver la transmisión en Telemundo, en español. “Al principio me molestaba, pero nunca había escuchado hablar a los narradores con tanta pasión en toda mi vida (...) Solo necesito entender una palabra y esa es gooooollllll, durante casi un minuto seguido. Los narradores lo hacen con tanta pasión que me encantaría saber qué están diciendo”, dijo en su video. El fenómeno hasta encontró análisis en el diario The Washington Post, que considera que la emoción de la sonoridad en español es un punto vital, pero además confirma que Telemundo lo ha hecho muy bien al no meter comerciales en las pausas de hidratación y añade que también lo económico pesa: “Peacock, que incluye Telemundo, es más barato que Fox One”, por ejemplo. Telemundo ha aprovechado la tendencia y responde en redes sociales que: “No hacen falta subtítulos cuando la emoción es tan fuerte”.

Pero no es solo con Telemundo

El fenómeno es evidente en Estados Unidos, pero aprovechando la ocasión, otros internautas como @el.jorv en TikTok hicieron una parodia comparando la narración de un partido de Bolivia, la del repechaje contra Surinam, en inglés con otra boliviana. La diferencia es notable entre ambos idiomas y, así como pasa con los comentaristas hispanos en Estados Unidos, pasa en otros países. Otro ejemplo que dio en Instagram fue cómo narraron en inglés el gol de Julián Álvarez que le dio la clasificación a Argentina ante Suiza y cómo lo narraron los argentinos en español.

Según NBCBoston, un estudio de Nielsen de 2017 reveló que el 40 % de los hispanohablantes que solo hablaban inglés preferían ver fútbol en español, pero además otro estudio de neurociencia de Telemundo de 2022 mostró que los latinos disfrutaban un 15 % más viendo fútbol en español que en inglés, principalmente por los comentarios. Con las ideas tan claras, había que aprovechar y vaya que lo están logrando. Bloque de preguntas y respuestas: