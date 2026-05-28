Colombia quema más carbón y gas ante la inminente llegada de El Niño: consumo subió hasta 65% en cinco meses

Colombia enfrenta un escenario energético de alta tensión. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima en un 82% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instale en el país antes de que finalice julio. En respuesta, el sistema eléctrico nacional ha incrementado notablemente el consumo de combustibles para generación térmica, principalmente carbón y gas.
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