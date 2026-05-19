Un joven de 23 años es la séptima víctima encontrada en La Escombrera, ¿cómo lo identificaron?

Luego de más de 23 años de incertidumbre, la familia de un desaparecido en Medellín, cuyos restos mortales reposaban en La Escombrera, pudo darles cristiana sepultura tras ser plenamente identificados.
Las exequias se realizaron este mes en Medellín, luego de que los restos fueran entregados a la familia como parte de las labores de búsqueda que avanzan en esa zona, ubicada en la Comuna 13 de la capital antioqueña.
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Según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cuerpo fue uno de los siete encontrados en La Escombrera, el pasado 25 de septiembre de 2025.
Luego de un proceso de investigación, que incluyó indagaciones de la JEP y análisis científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, pudo determinarse que se trataba de un joven de 23 años, reportado como desaparecido en septiembre de 2002.