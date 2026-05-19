Extranjero señalado de golpear a un adolescente en un cine en Medellín quedó en libertad

Un ciudadano francés señalado de darle una golpiza a un adolescente de 15 años en un cine de Medellín quedó en libertad durante las últimas horas, pese a ser detenido por la Policía. La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló, no obstante, que hay una solicitud en curso para que el presunto agresor sea expulsado del país. Le puede interesar: Rechazan agresión contra un adolescente por bailar en función de película de Michael Jackson en Medellín Según informó el alcalde, quien advirtió no estar de acuerdo con la situación, el ciudadano extranjero no pudo ser enviado tras las rejas por razones judiciales. “Este tipo, de acuerdo a lo que dice la ley, según la Fiscalía, no tendría mérito para solicitarle una medida preventiva, una medida de aseguramiento o medida intramural. Por dicha razón, así yo no esté de acuerdo, hay otras entidades que tienen esto en su competencia, ese tipo quedaría en libertad”, dijo el mandatario distrital.

Durante una rueda de prensa realizada este martes, el alcalde entregó nuevos detalles de lo ocurrido y consideró que la agresión tendría agravantes por varios motivos. Uno de los más importantes, precisó, es que el menor de edad que fue golpeado tiene diagnóstico de autismo y a raíz de los golpes que sufrió, no solo tiene contusiones en su cabeza y otras partes del cuerpo, sino que se vio afectado psicológicamente. Lea también: Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá “Más que por los golpes que recibió en uno de sus oídos y en la cabeza, está sobre todo abrumado y contrariado por tener en especial su condición de autismo. O sea, que a mí eso, como a toda la ciudadanía, nos da mucha rabia y mucho dolor”, agregó el alcalde. Según precisó Gutiérrez, en poder de las autoridades también habría videos en los que habría quedado documentada la agresión, lo que complicaría la situación legal del extranjero.