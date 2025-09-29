$14.000 millones para proyectos de innovación en Medellín: cómo participar en FutuMed de Ruta N

Medellín sigue avanzando en su apuesta como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación con el lanzamiento de FutuMed, un laboratorio a cielo abierto que servirá para testear nuevas tecnologías con impacto directo en la ciudad.
La estrategia, presentada por Ruta N el lunes, contempla inversiones por más de $14.000 millones distribuidos en tres programas de financiación, con el objetivo de articular universidades, emprendedores y empresas en el desarrollo de soluciones que respondan a los grandes desafíos urbanos.