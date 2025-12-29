Posible alza del mínimo del 23% también inflaría salarios integrales: senadores recibirían aumento de más de $11 millones

La polémica que se generó tras un proyecto de decreto que pretende un posible incremento del 23% del salario mínimo en Colombia se ha concentrado, hasta ahora, en su impacto sobre la inflación, el empleo y el costo de vida. Sin embargo, el debate deja por fuera un efecto menos visible, pero igual de relevante y es el impacto automático que un alza de esa magnitud tendría sobre los salarios más altos del país, incluidos los de altos funcionarios del Estado como los senadores, quienes tendrían aumentos de más de 11 millones de pesos.
Y es que en el territorio nacional, el salario mínimo no solo define el ingreso base de millones de trabajadores, sino que funciona como una unidad de referencia para otros pagos, entre ellos el salario integral. Según la legislación vigente, el salario integral equivale a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), una figura pensada para trabajadores de altos ingresos que agrupa salario y prestaciones en un solo pago.