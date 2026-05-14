Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Google integra Gemini a más sistemas Android: automatiza tareas, rellena formularios y convierte voz en texto

La nueva capa de inteligencia artificial de Google para Android llegará primero a modelos Samsung Galaxy y Google Pixel. Luego, se lanzará en relojes, gafas y portátiles.

  Esta actualización de Google automatiza tareas en varias apps. Llega primero a los Samsung Galaxy y Google Pixel. FOTO cortesía Google
Leonardo Bautista Romero
hace 3 horas
Google anunció esta semana Gemini Intelligence para Android, una actualización que integra las capacidades de su modelo de inteligencia artificial directamente en el sistema operativo de dispositivos móviles para automatizar tareas, rellenar formularios, convertir voz en texto y crear widgets personalizados desde lenguaje natural.

Las funciones comenzarán a llegar a mitad de este año a teléfonos Samsung Galaxy y Google Pixel, y estarán disponibles en relojes, gafas y portátiles entre noviembre y diciembre.

Automatización de tareas

La función central de Gemini Intelligence es la automatización de tareas que normalmente requieren usar varias apps o ejecutar pasos manuales.

Para ejemplificarlo, Google describe algunos casos de uso, como reservar una bicicleta para una clase de spinning en el gimnasio, encontrar el programa de una clase en Gmail o agregar los libros necesarios al carrito de compra.

También se puede convertir una lista de notas en un pedido de mercado para entrega a domicilio con solo mantener presionado el botón de encendido y dar una instrucción de voz, igual que hoy se interactúa con asistentes de voz tipo Siri.

La automatización también puede activarse desde imágenes. Si el usuario fotografía un folleto de viajes, puede pedirle a Gemini que busque un tour similar en Expedia para un grupo determinado.

El progreso de la tarea aparece en notificaciones en tiempo real mientras Gemini trabaja en segundo plano. Según Google, el usuario mantiene el control en todo momento, pues Gemini solo actúa bajo instrucción directa.

Además, desde junio los dispositivos Android tendrán acceso a Gemini dentro del navegador web Chrome para investigar, resumir y comparar contenido. La navegación automática de Chrome podrá encargarse de tareas como reservar citas o lugares de estacionamiento.

En paralelo, el autocompletado de Google evoluciona con inteligencia personal de Gemini, ya que el sistema podrá rellenar formularios complejos usando información de las aplicaciones conectadas del usuario, eliminando la fricción de completar campos en pantallas pequeñas.

Rambler, nuevo dictado con palabras exactas

Otra de las novedades más llamativas es Rambler, una función del teclado Gboard que resuelve el problema cotidiano de que la app no siempre entienda las palabras que se le dictan.

Rambler permite al usuario dictar con naturalidad, incluyendo pausas, repeticiones y muletillas, y convierte esa voz en un mensaje pulido. La nueva función está diseñada para la comunicación multilingüe, pues puede cambiar de idioma dentro de un mismo mensaje sin interrupciones, entendiendo contexto y matices de cada combinación.

Llegan también widgets generados desde lenguaje natural. Gemini Intelligence introduce la opción Create My Widget que ofrece un abanico de opciones casi ilimitado según el perfil de cada persona.

Un usuario que prepara comidas con anticipación puede pedir que el widget sugiera tres recetas ricas en proteínas cada semana; uno que practica ciclismo puede crear un widget meteorológico que muestre únicamente la velocidad del viento y la probabilidad de lluvia.

La función estará disponible tanto en teléfonos Android con Gemini Intelligence como en relojes con el sistema operativo Wear OS.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Gemini Intelligence en Android?
Gemini Intelligence es la nueva integración de inteligencia artificial de Google en Android que permite automatizar tareas dentro del sistema operativo usando lenguaje natural, sin necesidad de abrir múltiples aplicaciones.
¿Qué funciones nuevas trae Gemini Intelligence?
Incluye automatización de tareas, autocompletado inteligente de formularios, dictado mejorado con voz (Rambler), integración con Chrome para acciones automáticas y creación de widgets personalizados usando inteligencia artificial.
¿ Qué celulares tendrán primero Gemini Intelligence?
Google confirmó que la función llegará primero a dispositivos Samsung Galaxy y Google Pixel, antes de expandirse a otros equipos como relojes inteligentes, gafas y portátiles.
