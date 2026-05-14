¿Qué es el norovirus, la enfermedad que ya provocó el confinamiento de un crucero con 1.700 personas?

Sin aún erradicar en 100 % brote de hantavirus surgido en el crucero MV Hondius que zarpó desde Ushuaia, Argentina, una nueva embarcación está en la mira por una emergencia sanitaria. El crucero Ambition ha presentado un brote de norovirus.

El barco transporta a más de 1.700 personas que zarparon de las islas Shetland, Escocia, el pasado 6 de mayo y pasó por los puertos de Belfast en Irlanda y Liverpool en Inglaterra. Cuando llegó a suelo francés pasó por Brest y en Burdeos fue detenido y confinado.

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En Francia se notificó el domingo pasado, 10 de mayo, el fallecimiento de un pasajero británico de 92 años. El operador Ambassador Cruise Line informó que desconocía la causa exacta de su muerte. Tiempo después, la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania confirmó que el deceso del hombre se debió a un episodio de gastroenteritis.

La situación se agravó en la embarcación cuando se descubrió que en Brest, el 11 de mayo, aproximadamente 80 pasajeros y al menos un tripulante presentaron síntomas de vómitos, diarrea y deshidratación.

Debido al aumento de casos, los pasajeros que presentaron esos síntomas fueron aislados de manera estricta en sus camarotes para evitar la propagación del virus y están recibiendo atención médica continua por parte del equipo del crucero.

Con este escenario, las autoridades francesas suspendieron todos los desembarques e hicieron pruebas de laboratorios. Estas descartaron alguna relación con hantavirus pero confirmaron que el patógeno presente es el norovirus.