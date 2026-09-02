Nueva York prohibirá el uso de la inteligencia artificial en sus escuelas públicas

Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial por parte de los alumnos en las escuelas públicas hasta octavo grado, confirmó el alcalde, Zohran Mamdani. La restricción durará un año e impactará a casi 600.000 estudiantes de escuelas públicas.

Docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental. Algo similar a Colombia, en Estados Unidos, los alumnos de octavo grado suelen tener unos 13 años.

Dentro de las medidas, los “chatbots de compañía” de inteligencia artificial, diseñados para ofrecer apoyo psicológico, estarán prohibidos en todos los grados.

“La industria tecnológica quiere que creamos que la educación infantil impulsada por IA no solo es inevitable, sino necesaria. Pero no lo vemos así”, dijo el alcalde Mamdani en un comunicado.

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“Los niños necesitan de profesores y de conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles”, agregó el mandatario.