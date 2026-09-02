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Nueva York prohibirá el uso de la inteligencia artificial en sus escuelas públicas

La medida se aplicará para niños de primaria y en la secundaria tendrá ciertas restricciones. Así funciona la medida anunciada por el alcalde neoyorquino.

  • El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció las restricciones que habrán en las escuelas para el uso de la inteligencia artificial. Fotos: Getty Images y Xinhua
    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció las restricciones que habrán en las escuelas para el uso de la inteligencia artificial. Fotos: Getty Images y Xinhua
Agencia AFP
hace 2 horas
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Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial por parte de los alumnos en las escuelas públicas hasta octavo grado, confirmó el alcalde, Zohran Mamdani. La restricción durará un año e impactará a casi 600.000 estudiantes de escuelas públicas.

Docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental. Algo similar a Colombia, en Estados Unidos, los alumnos de octavo grado suelen tener unos 13 años.

Dentro de las medidas, los “chatbots de compañía” de inteligencia artificial, diseñados para ofrecer apoyo psicológico, estarán prohibidos en todos los grados.

“La industria tecnológica quiere que creamos que la educación infantil impulsada por IA no solo es inevitable, sino necesaria. Pero no lo vemos así”, dijo el alcalde Mamdani en un comunicado.

Lea también: Universidad de Chicago prohíbe a sus alumnos usar IA y celulares en clase, ¿cuál es la mejor solución?

“Los niños necesitan de profesores y de conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles”, agregó el mandatario.

El uso de la IA solo se permitirá en la escuela secundaria, a partir del noveno grado, indicó a la AFP una fuente cercana al asunto. Pero incluso en la secundaria, estará restringido a casos específicos, como el aprendizaje sobre la propia tecnología, añadió.

A los docentes se les permitirá utilizar la inteligencia artificial para la preparación de las clases y para redactar mensajes. Además, el Departamento de Educación de Nueva York recomienda limitar el tiempo de pantalla en el aula a 45 minutos para los alumnos de sexto a octavo grado y a 30 minutos para los de primaria.

La ciudad de Nueva York conforma el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con una matrícula de más de 900.000 alumnos en el ciclo lectivo 2024–2025.

Siga leyendo: La inteligencia artificial en el aula: ¿mejora el aprendizaje o afecta el pensamiento crítico?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta qué grado estará prohibido el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas de Nueva York?
La prohibición aplicará hasta octavo grado y tendrá una duración de un año. En secundaria, desde noveno grado, la IA podrá utilizarse únicamente en casos específicos, como el aprendizaje sobre esta tecnología.
¿Los estudiantes de secundaria podrán usar inteligencia artificial en las escuelas de Nueva York?
Sí. El uso estará permitido desde noveno grado, pero con restricciones. Según una fuente cercana al asunto, los estudiantes podrán utilizar IA en casos específicos, principalmente para aprender sobre la propia tecnología.
¿Los profesores podrán utilizar inteligencia artificial en las escuelas públicas de Nueva York?
Sí. Los docentes podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial para preparar clases y redactar mensajes. La prohibición para los estudiantes no se extiende a estos usos docentes contemplados por las nuevas medidas.
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