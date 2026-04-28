OpenAI vs. DeepSeek: la búsqueda de autonomía marca el nuevo pulso de guerra de la IA entre EE.UU. y China

La competencia por dominar el mercado de la inteligencia artificial (IA) entró en una fase definitiva. Mientras esa tecnología se asienta como el motor de múltiples sectores, los principales jugadores del sector mueven sus piezas para ofrecer sistemas más capaces y más independientes.
OpenAI acaba de presentar la versión GPT-5.5, un modelo diseñado para alcanzar una informática más autónoma, al tiempo que la firma china DeepSeek reveló las versiones preliminares de su nueva IA insignia, considerada ya como la plataforma de código abierto más potente del mundo.