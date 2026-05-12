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Apple lanza iOS 26.5 con cifrado en mensajes y otras novedades para iPhone

La actualización activa en fase beta el cifrado de extremo a extremo en RCS, la función más esperada del estándar de mensajería que reemplaza a los SMS tradicionales.

  • Interfaz de mensajes en un iPhone; iOS 26.5 activa el cifrado de extremo a extremo en conversaciones RCS entre dispositivos iPhone y Android. FOTO cortesía Apple
    Interfaz de mensajes en un iPhone; iOS 26.5 activa el cifrado de extremo a extremo en conversaciones RCS entre dispositivos iPhone y Android. FOTO cortesía Apple
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 2 horas
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Apple lanzó una actualización para su sistema operativo en iPhone, el iOS 26.5, que llega con una de las funciones más esperadas por usuarios que les importan sus datos personales: el cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS, es decir, el estándar de mensajería que reemplaza a los SMS de toda la vida.

Este sistema permite la comunicación entre dispositivos iPhone y Android y, aunque la función llega en fase beta, ya está disponible para quienes actualicen la última versión de iOS, siempre que su operador sea compatible.

Apple y Google han liderado un esfuerzo intersectorial para llevar el cifrado de extremo a extremo al RCS, haciendo que el formato de mensajería multiplataforma que sustituye a los SMS tradicionales sea más seguro y privado”, señaló la compañía en un comunicado.

Cuando la función está activa, nadie puede interceptar los mensajes mientras viajan entre dispositivos. Los usuarios podrán confirmar que una conversación está cifrada a través de un ícono de candado que aparece en la parte superior del hilo.

Ese cifrado viene activado por defecto y se irá habilitando de forma automática en conversaciones existentes a medida que la función se extienda a más operadores y usuarios.

Los mensajes RCS están disponibles en el iPhone desde iOS 18.1 y permiten enviar fotos y videos en alta resolución, ver indicadores de escritura y recibir confirmaciones de lectura entre iPhone y Android.

La ausencia de cifrado era el componente pendiente que limitaba la privacidad real de estas conversaciones. Para quienes quieran gestionar la función manualmente, el camino es: Ajustes, luego Mensajes, después Mensajería RCS, donde aparece el interruptor de Cifrado de extremo a extremo (Beta).

Por ahora, el cifrado solo está disponible para algunos operadores de Estados Unidos y Canadá. Apple ampliará la función de forma gradual, pero los usuarios deberán primero verificar si su operador figura en la lista oficial de compatibles.

Otras novedades de iOS 26.5

Pero el cifrado RCS no es la única novedad de esta actualización. iOS 26.5 añade un nuevo fondo de pantalla llamado Pride Luminance, que reproduce un espectro de colores dinámico con efecto de refracción de luz, y trae pequeñas mejoras en la aplicación Recordatorios.

Lea también: 50 años de Apple: una historia de innovación y fracasos que lo cambió todo

Los accesorios Magic Mouse, Magic Keyboard y Magic Trackpad ahora pueden vincularse automáticamente por Bluetooth después de conectarse mediante USB-C.

En Mapas, la actualización introduce Lugares sugeridos, una función que muestra recomendaciones basadas en tendencias cercanas y búsquedas recientes del usuario, similar a lo que ofrece Google Maps, aunque su utilidad dependerá del lugar de residencia y la frecuencia de uso de la aplicación.

Para actualizar, siga estos pasos: Ajustes, General y Actualización de software, donde estará disponible la descarga de la versión 26.5.

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