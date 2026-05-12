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Los dos finalistas del 2025 buscan meterse a semifinales de la Liga, ¿a qué hora juegan?

El miércoles se definen los otros dos semifinalistas del Torneo Apertura 2026.

  • El futbolista paraguayo Guillermo Paiva anotó el gol con el que Junior de Barranquilla gana la serie contra Once Caldas. FOTO colprensa
    El futbolista paraguayo Guillermo Paiva anotó el gol con el que Junior de Barranquilla gana la serie contra Once Caldas. FOTO colprensa
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 60 minutos
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Los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura que se juegan este miércoles tienen las dos caras de la moneda. Por un lado, los últimos dos finalistas del torneo colombiano compiten por seguir en el camino hacia un nuevo partido definitivo.

De otra parte, dos elencos que no han disputado finales en esta década, que ya pasó su primer lustro –va un poco más de la mitad–, buscan volver a ser protagonistas en el balompié local. El Deportes Tolima, vigente subcampeón del fútbol colombiano y, para muchos, uno de los equipos que mejor ha jugado en 2026, visitará al Deportivo Pasto en la capital de Nariño desde las 6:00 p.m.

El Pasto, dirigido por el polémico español Jonathan Risueño, quien suele “meterse” con los jugadores rivales en la cancha y procura tener mucho protagonismo con lo que dice y hace, espera demostrar por qué terminó tercero en el Todos Contra Todos después de sumar 34 unidades.

En el estadio Libertad, los nariñenses son fuertes. De los 10 partidos que disputaron como locales en la primera fase del Apertura, solo perdieron dos. Una caída fue ante Independiente Santa Fe (2-1). La otra contra Atlético Nacional (2-1). En es estadio, el delantero Andrey Estupiñán ha marcado la mayor parte de los 13 goles que suma en Liga y lo acercan a la bota de oro.

A esa estadística se aferran los aficionados del Pasto. Su equipo necesita remontar el 1-0 de ventaja que consiguió el Tolima de Lucas González el 9 de mayo pasado en Ibagué. La anotación de Luis “El Chino” Sandoval, dio la ventaja a los pijaos que, de momento, son el equipo colombiano que mejor presentación ha hecho a nivel internacional este año: es líder del Grupo B de la Copa Libertadores con 7 puntos.

Los tolimenses esperan seguir luchando en el torneo y, quizás, asegurar cupo a los grupos de la Libertadores del próximo año. El Pasto, por su parte, anhela el cupo a las semifinales para acercarse a su primera final en la tercera década de este siglo. La última vez que disputó una fue en 2019, contra el Junior.

¿Cómo está la serie entre Junior y Once Caldas?

Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, recibirá este miércoles al Once Caldas de Hernán Darío “El Arriero” Herrera, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga que está programado para iniciar a las 8:15 p.m. en el estadio Romelio Martínez.

Los atlanticenses, dirigidos por Alfredo Arias, tienen la ventaja en la serie: se impusieron 0-1 en la ida el 10 de mayo en Manizales. El gol lo marcó el paraguayo Guillermo Paiva, uno de los hombres importantes del cuadro Tiburón en los últimos años.

Sin embargo, en ese juego el resultado fue mentiroso. Si bien Junior ganó, Once Caldas fue el que más intentó: el “blanco blanco” pateó 20 veces al arco del Junior. De ellas, ocho tuvieron peligro. No obstante, el resultado fue adverso.

En Barranquilla, plaza difícil por el calor y el apoyo ferviente del público a su equipo, los caldenses intentarán remontar para acercarse a una final de Liga tras 15 años: la última la jugaron en diciembre de 2011, justamente contra Junior, que fue campeón.

15
años han pasado desde la última vez que Once Caldas disputó una final de Liga colombiana.
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