¿En manos de quiénes está su vida digital?

Facebook no es grande, es gigante. La falla técnica que tuvieron los servicios de esta compañía el pasado 4 de octubre lo confirmó: fueron 3.500 millones de usuarios los que no pudieron comunicarse con otros o vender sus productos, estuvieron aislados digitalmente porque no tenían cómo ingresar a Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Estas plataformas desaparecieron de Internet durante seis horas seguidas.

El conglomerado de Mark Zuckerberg está presente en la vida diaria de medio planeta y la reciente desconexión global obliga a una reflexión en torno a esos pocos que se han ido convirtiendo en dueños de mucho: Facebook, Apple, Google, Amazon y Microsoft. ¿Estamos ante un poder de monopolio tecnológico?

Son varios los puntos de vista para dar respuesta a este interrogante. Camilo Herrera, director de Raddar, dice que hablar de la existencia de un monopolio en buscadores, en software o en redes sociales no es posible porque en el mercado hay más jugadores que, al igual que las compañías que dominan, también entran a competir, y lo que estos grandes representan son más bien sistemas de mercado.

Mientras tanto, Juan David Escobar, CEO de Datalytics Colombia, señala que la tendencia de adquirir o sumar otras plataformas es más una forma de completar un mapa que describa al sujeto. Es decir, cuando estos gigantes tecnológicos compran otras herramientas o compañías más pequeñas lo que en el fondo hacen es un perfilado alrededor de las personas con los datos que estas entregan.

Desde una mirada del negocio, la mayoría de estas empresas nacieron como una startup o empresa emergente, por lo que no podían perder relevancia. “La cantidad de usuarios es lo que las hace atractivas desde el lado de la publicidad”, dice Escobar.

Algo interesante ha sido el posicionamiento de TikTok en el mercado de las redes sociales: la plataforma de videos cortos de origen chino superó, a finales del mes pasado, la barrera de los 1.000 millones de usuarios activos, es decir, este número de usuarios se conectan a la aplicación al menos una vez al mes. Con este logro, TikTok se unió a otras apps como Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram, que ya superaron esta marca.

Luisa Fernanda Isaza, investigadora del portal web Linterna Verde, indica que este caso “podría ser un argumento para que Facebook diga que sí es posible entrar al mercado, competir y posicionarse”.

Otra cosa es lo que opina la periodista y experta en medios digitales Renata Cabrales, quien dice que claramente hay una brecha en cuanto a los dueños de los gigantes tecnológicos. “La tecnología es una extensión de lo físico, entonces si estas desigualdades ya de por sí se viven en las estructuras organizacionales muy fácilmente se trasladan al espacio digital”.