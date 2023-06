Niños del Colegio Montessori viajarán a Corea del Sur a una competencia de robótica

Corea del Sur no parece estar muy lejos para 18 niños y jóvenes de los grados de 2° a 8° del Colegio Montessori tras los excelentes resultados obtenidos en el Torneo Juvenil de Robótica 2023 (IYRC Colombia 2023) de los equipos Montechssori Sigma y Montechssori Delta en abril de este año.

Uno de los participantes

Martín Trujillo Carmona tiene ocho años y está en 2° del Colegio Montessori. Es uno de los niños que participará del encuentro en Corea del Sur.

“Tengo ganas de ir a Corea del Sur porque me quiero divertir, aprender y representar mi país. Me gustan los robots porque aprendo y me enseñan a resolver problemas. El mío funciona empujando, lo construimos para la competencia en Corea del Sur de sumo robótico”, expresó Martín.