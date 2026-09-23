La carrera de la IA no para: OpenAI y Anthropic lanzan nuevos modelos más baratos y eficientes

Luego de que los principales líderes del mercado tecnológico mundial hicieran un llamado a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, las dos empresas más influyentes en ese sector lanzaron esta semana nuevos modelos pensados para hacer más accesible lo que hasta ahora solo estaba disponible en sus versiones más costosas. OpenAI presentó GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, y Anthropic lanzó Claude Opus 5.5. Los tres comparten un mismo objetivo: ofrecer capacidades de alto nivel a menor precio, en un momento en que la industria debate si está yendo demasiado rápido.

OpenAI y el poder de Astra

GPT-6 Astra, lanzado a principios de septiembre como el modelo más capaz y restringido de OpenAI hasta la fecha, estableció un nuevo estándar en la industria.

El problema es que un modelo de esa escala tiene costos que no todos los usuarios pueden asumir. Sol y Luna son la respuesta de OpenAI a ese problema. Ambos fueron entrenados con métodos similares a los de Astra, lo que les permite heredar sus capacidades en trabajo profesional, codificación, uso de computadoras y veracidad, pero en una arquitectura más eficiente. OpenAI lo describe como “liderar la relación costo-inteligencia”: más capacidad por menos dinero. El resultado concreto es una reducción del 50% en los precios de la API frente a los precios promocionales de GPT-5.6. Las diferencias entre Sol y Luna son de escala. Sol está diseñado para tareas exigentes con límites de uso más altos. Según OpenAI, en la prueba de flujos de trabajo empresariales AutomationBench supera a Claude Opus 5 de Anthropic con un costo por tarea que representa apenas el 9% del de su rival. Entérese: “Resuelve las matemáticas, resuelve todo”: la IA desató una crisis entre los matemáticos del mundo En la prueba Agents Last Exam, orientada a la gestión de agentes de IA para flujos de trabajo profesionales, Sol obtiene una puntuación 56,4% superior a Claude Opus 5, con un costo por tarea 60% menor. Luna, por su parte, está orientada a usuarios con presupuestos más ajustados. Mejora a su predecesor en 5,4 puntos porcentuales en AutomationBench con un costo 58% menor, y sus mejoras en veracidad lo acercan prácticamente al nivel de Sol. Ambos modelos también incorporan las mejoras de alineación de Astra, reduciendo las tasas de afirmaciones engañosas en tareas de codificación. Sol y Luna ya están disponibles en la API, ChatGPT Work y Codex para suscriptores de los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. Los usuarios de los planes gratuito y Go tendrán acceso a Luna en la aplicación de escritorio.

Opus 5.5 de Anthropic

El lanzamiento de Anthropic llega en un contexto particular: es el primer modelo que la empresa lanza después de que su director ejecutivo, Dario Amodei, pidiera públicamente frenar el ritmo de desarrollo de la IA.

Opus 5.5 incorpora salvaguardas de seguridad similares a las de Fable 5.1, especialmente en biología y ciberseguridad, áreas en las que es comparable a Claude Mythos 5.1. En términos de rendimiento, Anthropic afirma que Opus 5.5 alcanza o supera a Fable 5.1 en la mayoría de tareas complejas, es más de un 30% más rápido que su predecesor Opus 5 y cuesta un 40% menos en cargas de trabajo típicas. El precio de los tokens de entrada y salida es de 4 y 20 dólares por millón respectivamente, un 20% menos que Opus 5. Lea también: ¿Burbuja o riesgos serios? Lo que hay detrás de la polémica de frenar los avances de la IA Sus puntos fuertes están en programación agéntica y trabajo de conocimiento. En Terminal-Bench 4.0, orientado a programación en terminal, obtiene un 66,4%, por delante de GPT-6 Astra con 57,9% y de GPT-5.6 Sol con 37,3%. En razonamiento multidisciplinar, la prueba Humanity’s Last Exam lo sitúa en 67,7%, más de 10 puntos por encima de GPT-6 Astra. En trabajo de conocimiento profesional, acumula 1.846 puntos Elo frente a los 1.588 de Sol y los 1.542 de Astra. Sus puntos débiles están en investigación científica y automatización de flujos de trabajo empresariales, donde GPT-6 Astra lleva ventaja con 64,6% frente al 58,7% de Opus 5.5 en el primer caso, y 41,4% frente a 40% en el segundo. Anthropic también anunció que incrementa los límites de uso en los planes Pro, Max, Team y Enterprise, e introduce una novedad para suscriptores: la posibilidad de restablecer el límite de sesión a cero y guardarlo para usarlo después. Opus 5.5 ya está disponible en todas las plataformas de Anthropic y en Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Claude Sonnet 5.5 y Haiku 5.5 seguirán en las próximas semanas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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