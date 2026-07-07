La inteligencia artificial experta en el conflicto armado colombiano: así funciona Ventana a la Verdad

Hace unos años, cuando la inteligencia artificial todavía era incipiente, era impensable que, gracias a esta tecnología, pudiéramos tener “conversaciones” con un “experto” que sabe sobre miles de temas o tiene amplios conocimientos de uno solo. Ahora hay chatbots temáticos, como Ventana a la Verdad, el modelo de inteligencia artificial especializado en el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia.

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Este proyecto, creado por profesores de la Pontificia Universidad Javeriana en colaboración con la Universidad de Notre Dame, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz y el Instituto Lucy para Datos y Sociedad, recopiló las decenas de miles de entrevistas y documentos que analizó la Comisión de la Verdad, el organismo temporal creado tras los Acuerdos de Paz de 2016 para comprender y esclarecer el conflicto armado.

Para utilizar Ventana a la Verdad, solo hay que hacerle una pregunta relacionada con la guerra e inmediatamente arrojará una respuesta basada en los datos recopilados por esa entidad, junto con las fuentes de donde obtuvo sus afirmaciones.

El investigador que está detrás de Ventana a la Verdad es Luis Gabriel Moreno, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, quien desde hace dos años viene trabajando en este proyecto. Todo comenzó cuando el también doctor en Ingeniería trabajó en la Comisión como analista de textos, donde uno de los desafíos fue el procesamiento de altos volúmenes de datos que terminaron siendo utilizados para los 11 tomos en los que se divide el Informe Final.

Moreno explicó en conversación con EL COLOMBIANO que este no es un chatbot cualquiera: funciona con una tecnología llamada generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), la cual hace que responda usando documentos específicos y confiables, a diferencia de modelos abiertos como ChatGPT o Claude que ofrecen resultados a partir del conocimiento general adquirido durante su entrenamiento, por lo que pueden combinar información de distintas fuentes y, en ocasiones, generar datos imprecisos o no respaldados.