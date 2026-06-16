Ni plataformas ni expertos están de acuerdo con prohibición de redes a menores en Reino Unido

YouTube fue una de las primeras en reaccionar. En declaraciones recogidas por The Guardian , la plataforma advirtió que la medida podría fomentar el uso de servicios menos seguros y limitar el acceso de los jóvenes a “experiencias seleccionadas, supervisadas y beneficiosas”.

Las reacciones, lejos de dividirse en bandos previsibles, coinciden en que prohibir el acceso no hace más seguros a los adolescentes, simplemente los desplaza hacia espacios sin ningún tipo de control.

La propuesta del gobierno británico de prohibir las redes sociales a menores de 16 años no ha encontrado respaldo ni en las grandes tecnológicas ni en las organizaciones de protección infantil.

Snapchat fue más específica sobre el tipo de uso que hacen los adolescentes de su plataforma. La empresa explicó que la mayoría del tiempo que sus usuarios jóvenes pasan en la aplicación se dedica a intercambiar mensajes privados con amigos y familiares, no a consumir contenido público.

El argumento no es menor, pues gran parte del contenido educativo y de acompañamiento que consumen los adolescentes en internet pasa por plataformas reguladas , con mecanismos de moderación que las alternativas no oficiales simplemente no tienen.

“Una prohibición total que desconecte a los adolescentes de esas relaciones no los hace más seguros, sino que simplemente puede empujarlos a plataformas menos protegidas”, señaló la compañía.

Un portavoz de Meta coincidió en el diagnóstico y fue explícito sobre el precedente que más preocupa a la industria: “Como hemos visto en Australia, las prohibiciones corren el riesgo de aislar a los adolescentes de las comunidades e información en línea, además de empujarlos hacia alternativas no reguladas que carecen de protecciones integradas y controles parentales”.

El proyecto británico está inspirado en la ley australiana, que ya lleva meses implementada y que sirve hoy como caso de estudio para medir los efectos reales de este tipo de restricciones.

Esa evidencia es justamente lo que invoca la Fundación Molly Rose, una organización dedicada a la protección infantil que uno podría suponer alineada con el espíritu prohibicionista de la ley, pero que rechazó la propuesta con un argumento técnico, no ideológico.

Según la fundación, la experiencia australiana demuestra que cuando los mecanismos de verificación de edad son débiles o fáciles de eludir, los menores siguen accediendo a las plataformas, lo que convierte la prohibición en una medida inefectiva que además genera confusión para las familias que intentan cumplirla.

Pero el argumento más inquietante de la organización va más allá de la eficacia. Advierten que incluso una prohibición que funcionara perfectamente tendría costos.

Entre ellos, la desaparición de canales de apoyo para adolescentes con problemas emocionales o de salud mental, que hoy encuentran en redes sociales reguladas espacios de contención y orientación, además de mecanismos de denuncia ante situaciones de riesgo.

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Si esos canales desaparecen, señalan, parte de los peligros que la ley busca combatir simplemente se traslada a espacios menos visibles y más difíciles de supervisar por parte de las autoridades o los propios padres.

La conclusión de la Fundación Molly Rose es que “no debemos apresurarnos a adoptar una medida que corre el riesgo de ofrecer una falsa sensación de seguridad, y cuya relación entre beneficios y perjuicios para los niños aún debe evaluarse y analizarse de forma rigurosa”.

El gobierno de Keir Starmer, que defiende la medida con el respaldo de una consulta pública en la que nueve de cada diez padres se mostraron a favor, insiste en que las redes sociales facilitan el acoso y afectan la salud mental de los menores.