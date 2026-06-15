Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: “facilitan el acoso y los abusos”

Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, anunció el lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes.
“Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, declaró el jefe del gobierno laborista, tras anunciar la medida, calificándola como “un paso importante” para el país.
La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal. Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada ”antes de Navidad” para que la prohibición entre en vigor “a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera”, entre marzo y junio de 2027.