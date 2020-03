Si ve estos robots no se alarme, mire qué hacen

Entregas en seis ruedas

Starship Technologies nació en 2014 y tiene su sede en Los Ángeles, California. También se trata de robots, esta vez de seis ruedas, que hacen domicilios. Han sido probados en más de 100 ciudades en 20 países diferentes y hasta el año pasado habían hecho 100.000 entregas. Se les puede ver en Estados Unidos en la Universidad de George Manson, en Virginia, y en la del Norte de Arizona. En agosto del año pasado, el costo del domicilio con esta compañía era 1,99 dólares (casi 7.000 pesos). Las maquinitas pueden soportar los climas extremos de calor y lluvia y también son monitoreados por seres humanos.



La tienda llega a usted y no al revés

Robo Mart es una tienda sobre ruedas autónomas e inteligentes. Según reportó el medio especializado The Verge en 2019, la compañía comenzó las pruebas en Boston el año pasado. Los usuarios pueden llamar el vehículo a su dirección, como con en una plataforma de transporte, desbloquear las puertas con su teléfono y tomar los artículos que quieran. El cobro se hace similar a las tiendas de Amazon Go, sensores y cámaras monitorean los productos y se cargan a la tarjeta del cliente. Esta tecnología se llama RFID. Si bien el vehículo es autónomo, tiene un piloto remoto que puede tomar el control en caso de emergencia.



Conectar la ruralidad con aito

Largas distancias pueden ser recorridas por Telleretail, creado por la siderúrgica alemana Thyssenkrupp. Un robot que no parece una nevera pequeña sino un cohete alargado y tiene un modelo de negocio de suscripciones entre consumidores y dueños de tiendas. La compañía dice que este modelo de conducción autónoma reduce los costos de transporte en un 90 %. La idea es ayudar a grande compañías a resolver problemas de logística, haciendo envíos entre varios puntos de una empresa dentro de la ciudad o incluso en zonas rurales. La compañía está ubicada en Suiza y comenzó a hacer pruebas en Washington en 2017.



Amazon y fedex quieren enviar

El Amazon Scout tiene seis ruedas. Está destinado para hacer llegar los paquetes de los usuarios de Amazon Prime. Comenzó el año pasado en Irvine, California, y funciona llevando pedidos de tiendas a las casas de los clientes directamente. FedEx, una de las instituciones de mensajería más famosas, también tiene su robot. Se llama Sameday, todavía está en pruebas, pero quiere implementarlo. Lo desarrolló con Decca y Research Corp. Es motorizado pero tiene un sistema de tracción eléctrico. Para este proceso de revisar si funciona, FedEx está esperando la aprobación de las alcaldías de EE. UU. Comenzó en Memphis, Tenessee.