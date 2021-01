Renueve sus espacios y organícese este 2021

Para Marie Kondo, la gurú internacional del orden, renovar el espacio puede ser organizar por categorías y dejar solo lo que le genera felicidad. Para los minimalistas del documental de Netflix Less is now, Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, no es solo eliminar exceso de cosas sino hacer espacio para más: “Más tiempo, más pasión, más creatividad, más experiencias, más libertad. Limpiar el desorden del camino de la vida ayuda a crear ese espacio”.

El psicólogo clínico Rafael Hernández Gil, docente...