Apareció frente a la puerta de carros de EL COLOMBIANO, al mediodía del lunes 25 de julio. Esperó que ingresara un carro y se fue detrás, y luego siguió a Roberto, un empleado del periódico al que vio de primero. Se puso a dar vueltas por la sede del periódico, tres compañeras la saludaron, otros dos le dieron agua y ya la dejaron, porque de pronto se salía y la pisaba un carro.

Tinta primero fue Negra, porque tiene negros hasta los ojos. Entre varios compañeros hicieron publicaciones en las redes sociales del Q’hubo y EL COLOMBIANO para ver si aparecía la familia, y tres personas vinieron a verla, pero no resultó ser su perra perdida.

Entre los empleados le compraron comida, collar y cama, han recogido dinero para vacunarla y hacerle exámenes, y tienen un chat en el que conversan de ella, se mandan fotos, organizan las citas y van tomando decisiones.

Tinta se pasa en la portería, sobre todo en las mañanas, cuando la gente va entrando y saludando. Se agachan, la miman y ella se deja saludar, aunque hay momentos en los que siente que es mucho y mira para otro lado, un no más disimulado.

A Julio César, el fotógrafo, no lo quiere. Tan pronto lo ve empieza a ladrar: desde que lo vio no le gustó. Él trata de conquistarla, le dice que le dé una oportunidad, pero ella no. Por ahora le compró un tarro gigante de galletas porque está decidido a conquistarla. Ningún perro ni gato lo había rechazado antes.

La perrita es la noticia por ahora. Varios se la van turnando para darle paseos por la sede. En las tardes va llegando a redacción, al CAD o a mercadeo. Se pasea por todas partes. A veces saluda, a veces corre, a veces pasa silenciosa, mientras muchos se le lanzan para abrazarla. El otro día dañó una uva de juguete que le compraron: dejó regados por toda la oficina los pedazos.

El fin de semana se fue de paseo con Margarita, quien la llevó a su casa para que conociera a Arena, su perrita. Mandó fotos de lo bueno que pasaron. Y aunque la semana pasada varios tenían la idea de hacerle una propuesta a la empresa para que la adoptara como la perrita periodista, después de verla tan feliz en familia, se acordó que era mejor buscarle un hogar apropiado, donde tenga un dueño que se ocupe de ella y de pronto más hermanos.

Margarita dijo que la vio triste tras regresar, pero ella no la puede tener por espacio, y con eso sí que hay que ser responsables.

Tinta se adaptó muy bien a la casa, así que fue la señal de que eso es lo mejor para ella. De ahí que desde este lunes esté buscando una familia que la quiera, la cuide y la haga un miembro más. Y bueno, que ojalá la trajera de paseo al periódico, como quisieran muchos aquí, aunque lo más importante es conseguirle un hogar adecuado.

Ayer justamente le estaban haciendo exámenes y ya la vacunaron. Se está preparando para recibir amor