Plantas térmicas entrarían en crisis si Gobierno elimina importante cobro del recibo de la luz, ¿cuál?

Una de las propuestas del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que más polémica ha despertado en el sector energético en los últimos días es la eliminación del cargo por confiabilidad. Este pago funciona como un respaldo que asegura que las empresas generadoras estén disponibles para responder en momentos críticos, como las sequías.
El objetivo, señaló Palma, es analizar quiénes tienen derecho a este ingreso y quiénes no lo deberían tener. “Se revisará la posibilidad de eliminar este cargo, que le cuesta más de $6 billones a los usuarios anualmente”, dijo.
Puede leer: Petro pondría a estratos altos a pagar deudas por subsidios a gasolina y opción tarifaria; también viene cobro extra
Actualmente, los usuarios del servicio de energía en Colombia pagan cerca de $6,2 billones cada año por este concepto. Según el ministro, con la medida que está en estudio este monto podría reducirse a menos de la mitad.