Es muy fácil enfermarse si no hay una preparación adecuada de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 1 de cada 10 personas de todo el mundo enferma por ingerir alimentos contaminados y que provocan más de 420.000 muertes al año. Los niños son los más afectados, al año son 125.000 menores de 5 años que fallecen a causa de una intoxicación.

Ese es el tópico central del nuevo documental de Netflix Poisoned: the dirty truth about your food (Envenenado: la sucia verdad sobre tu comida), inspirado en un libro basado en el primer caso legal de Bill Marler, un abogado especialista en seguridad alimentaria que lleva 30 años defendiendo a las víctimas por intoxicación de algunos patógenos como la bacteria E. Coli, salmonela, listeria, entre otros.

El experto conversó con el diario inglés BBC acerca de las comidas que deben evitarse para prevenir una intoxicación de este tipo. ¿Cuáles son?