¿Qué le pasó? Anuel AA genera preocupación en sus fans por su apariencia física

Los amantes de la música de Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, se muestran preocupados por la manera en la que luce el cantante de reguetón, puesto que algunos aseguran que estaría enfrentando problemas de salud que habrían desencadenado una notable pérdida de peso.

Y es que algunos sostienen que desde que el intérprete de Ella quiere beber terminó su relación con la cantante paisa Karol G, empezó a verse en él un gran cambio físico, el cual se ha generado de manera progresiva.

Entre los rumores, algunos afirman que Anuel AA habría sido contagiado con VIH. Sin embargo, el artista no ha salido a pronunciarse al respecto para confirmar o desmentir estas versiones.