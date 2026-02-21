Artemis II vuelve a posponerse: la misión a la Luna, que despegaría el 6 de marzo, tuvo otro problema técnico

Aunque la Nasa había confirmado el viernes que el 6 de marzo lanzaría su misión Artemis II, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, este sábado, un día después de ese anuncio, esa fecha quedó en entredicho.
El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, anunció este 21 de febrero que, “tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS, los equipos están solucionando problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II”.
“Esto afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento de marzo”, agregó el administrador de la agencia espacial, con lo que Artemis II se aplazaría por segunda vez y, por lo menos, hasta abril.
“Comenzaremos los preparativos para la reversión, y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo. Entiendo que la gente esté decepcionada con este avance. Esa decepción la siente especialmente el equipo de la Nasa, que ha trabajado incansablemente para prepararse para esta gran hazaña”, añadió Isaacman en otra publicación en X.