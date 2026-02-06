La NASA permitirá a los astronautas llevar al espacio un elemento cotidiano prohibido hasta ahora, ¿qué es?

Este viernes se conoció que la NASA permitirá a partir de las próximas misiones al espacio (Crew-12 y Artemis II) que los astronautas puedan llevar sus dispositivos móviles.
De este modo, los astronautas volarán con smartphones “de última generación”, comenzando con Crew-12 y Artemis II. “Estamos dotando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”, declaró el jefe de la NASA, Jared Isaacman.