En esta época del año las autoridades prenden las alarmas para que la ciudadanía no caiga en las redes de los ladrones. Una estafa virtual muy usual por los meses de noviembre y diciembre es el phishing. Esta variante del robo consigue que los usuarios revelen datos importantes a delincuentes que se hacen pasar por entidades bancarias, de telefonía u otras similares. El proceso es simple: se envía a una gran cantidad de personas un mail con un rótulo falso de una empresa reconocida en el que se les indica que deben renovar su suscripción a un servicio o que la empresa renueva su base de datos. En consecuencia, se les pide a los destinatarios nombres de usuario, contraseñas, detalles de tarjetas de crédito o información bancaria. Y con estos datos los ladrones hacen su agosto en diciembre.

Lo cierto es que el phishing también puede llevarse a cabo a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales. Los estafadores utilizan tácticas para engañar a las personas: se les promete premios falsos, simulaciones, circunstancias de emergencia o amenazan con la suspensión de un servicio. Frente a esto, las autoridades recomiendan en todos los casos no revelar a desconocidos información sensible que pueda poner en peligro la seguridad de las cuentas bancarias o de las residencias de los ciudadanos.

El phishing no es la única forma de robar a la gente en esta temporada. Por estas fechas son muy comunes las llamadas telefónicas anunciando premios que la gente recibirá si entrega una cifra de dinero. También, cada vez son más comunes los perfiles falsos en las redes sociales y en las apps de citas que son usados para chantajear a los internautas o para generarles falsas expectativas románticas. En todos los casos, las autoridades recomiendan a las personas ser muy precavidas y mantenerse alerta ante la sagacidad de los delincuentes.

Para evitar que los delincuentes arruinen las fiestas de fin de año, los expertos recomiendan un sencillo código de protección, que consiste en desconfiar de correos electrónicos sospechosos, verificar los sitios web que se visitan, utilizar contraseñas seguras, tener cuidado con las llamadas telefónicas no solicitadas, no ofrecer información sensible en las redes sociales y revisar con frecuencia los saldos bancarios.