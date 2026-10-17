¿Es tan milagroso como lo pintan?: Lo que debe saber sobre el magnesio, el suplemento de moda

Después de que el wellness (bienestar) pasó de ser un símbolo de estatus a una serie de hábitos masificados por vlogs y recomendaciones en redes sociales, cada cierto tiempo se anuncia una selección de productos que se promociona con la promesa de corregir o mejorar a corto plazo algo del propio cuerpo. Nos prometen tener un estilo de vida y un cuerpo saludables.
Uno de los ingredientes que hace parte de ese cóctel es el magnesio, el suplemento que ha ganado reconocimiento en Instagram y TikTok, en las que expertos y hasta influencers hablan de sus beneficios. Incluso algunos detallan –con más responsabilidad que otros– que no todos los tipos de magnesio son iguales (cloruro, citrato, glicinato, treonato, dimalato, etc.) y que no cualquiera debería tomarlo porque sí.
Pero al hacer una búsqueda de ese término en la aplicación china, hay videos en los que se menciona que entre sus beneficios están el sueño profundo, la reducción de la sensación de ansiedad, contrarrestar el estreñimiento, mejorar la concentración, sentirse más enérgico, entre otros.
Sin embargo, tanto a la hora de consumir magnesio u otro tipo de productos con fines medicinales, será siempre más sano y seguro acudir a un profesional de la salud, que a internet. Estos son los mitos y verdades sobre uno de los suplementos tendencia.