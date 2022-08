Todo esto bajo una estrategia en la que no expone nada de su vida, más allá de lo laboral, en redes sociales, y mantiene viva un aura de misterio tan compleja de sostener en un mundo inundado de inmediatez, exposición e infoxicación (sobrecarga informativa) . De paso no sigue a nadie en sus cuentas de Instagram ni en Tik Tok, que recién abrió como Beyoncé. En Twitter solo sigue a nueve personas entre quienes están sus excompañeras de Destiny’s Child, Mariah Carey y su hermana Solange.

Beyoncé ni hace parte de la generación del scroll, aquella que lee y lee y permanece horas en redes sociales y mucho menos se preocupa por generar contenido a diario, pues puede pasar meses sin un post nuevo. Y ella no es la única, Adele, Eminem, Radiohead y Billie Eilish son estrellas que solo usan sus cuentas de Instagram de vez en cuando y sobre todo para mostrar su trabajo, no interactúan con nadie. Hay otros como Brad Pitt o Jennifer Lawrence que ni siquiera tienen cuenta, y la verdad, no la necesitan: su fama va más allá de contar algo en una foto.

Para Omar Mauricio Velásquez, profesor del área de Creación en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Eafit, que haya estrellas sin redes sociales se da porque “básicamente no las requieren, son marcas tan impresionantemente sólidas que no les hace falta, pero, sobre todo se da por razones y argumentos que tienen que ver con ese respecto a lo que significa el límite entre la intimidad y la privacidad”.

Justamente Beyoncé le dijo a la revista Harper’s Bazaar en una entrevista el año pasado: “A lo largo de mi carrera he procurado establecer límites entre mi imagen laboral y mi vida personal (...). En este negocio, gran parte de tu vida no te pertenece a menos que luches por ella, así que he luchado para proteger mi cordura y mi privacidad porque mi calidad de vida depende de ello. Gran parte de lo que soy está reservado a las personas que quiero y en las que confío. Los que no me conocen podrían interpretarlo como que soy esquiva, pero la razón por la que esas personas no ven ciertas cosas de mí es porque mi trasero de Virgo no quiere que las vean... ¡No es porque no existan!”.

Para Velásquez es claro que hay celebridades que tienen una trayectoria tan amplia que no necesitan de la constante interacción.

Lo mismo piensa Juan Carlos Monroy Osorio, profesor del departamento de marketing e innovación de la Universidad Eafit. “Es bueno dejar como reflexión que estas personalidades gozan de un reconocimiento importante, y que su actividad económica no necesariamente depende de su grado de exposición”.