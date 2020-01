No hay evidencia para que este sea el lunes más triste del año

Año tras año, desde el 2005, se ha apuntado que el tercer lunes de enero es el día más triste de todo el año. A ese día, que justo cae este lunes 20 de enero, lo han llamado Blue Monday, como la canción de New Order, que de triste no tiene tanto.

El concepto de ese lunes lúgubre, que cada año es el tercero del año que arranca, surgió de la Universidad de Cardiff con una idea del psicólogo Cliff Arnall, quien se dispuso a crear una ecuación en la que interactuaban múltiples factores que podían incidir en el estado de ánimo justo en esta época posterior a las fiestas.

Entre ellos estaban las deudas por las compras de diciembre, el mal clima del invierno (en aquellas zonas donde hay estaciones), retomar el trabajo tras las vacaciones, volver a separarse de la familia luego de una temporada de descanso o incluso el ajuste a nuevos hábitos de vida.

La ecuación a la que llegó fue esta: 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA (la C siendo el clima, por ejemplo). Sin embargo, dicha conjetura no tiene ningún sustento científico y no es posible justificar su aplicabilidad.

De acuerdo con la OMS, 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, una enfermedad que es distinta a pasar un mal día y que puede desarrollarse cuando entran a confluir factores psicológicos, sociales y biológicos.

A pesar de que #BlueMonday volvió a ser tendencia este lunes, hasta el momento no existe tal cosa como un día en el año que, en general, sea más triste que los demás o que lleve a una depresión, cada caso es diferente.

Arnall, creador de la ecuación, ha usado durante varios años la etiqueta #StopBlueMonday con un mensaje para contrarrestar la idea de tristeza que año tras año vuelve a emerger el tercer lunes de enero. Pero, de hecho, el Blue Monday ha sido utilizado para campañas de ventas y mercadeo utilizando un mensaje opuesto para vender planes de viajes o bienestar.

