Bebidas energéticas y café: algo parecido, después del estímulo de la cafeína y otras sustancias similares, la pereza no tarda en regresar. Úselas, pero hay un momento en que ya debe descansar.



Dulces y pasabocas: darán un golpe de energía rápido, pero el nivel de azúcar en sangre cae a la misma velocidad, así que el cansancio no tardará en volver. No se confíe, de todas maneras.



Ventilación repentina: abrir as ventanillas aporta un extra de oxígeno. Este truco es provisional y pertenece al grupo de medidas para combatir la fatiga que solo son útiles durante un tiempo breve.



Masticar chicle: estimula la circulación de la sangre al cerebro y reduce los síntomas de la falta de sueño, pero no la soluciona. Por eso los chicles tampoco son un remedio definitivo.



Música alta: otro truco cuya efectividad dura poco. Cuando está cansado la receptividad ya es baja y esto no mejora con un sistema de audio “a todo taco”. No favorece la seguridad vial.