“Desde que moriste estoy vacío”: la conmovedora carta del futbolista Yan Diomande a su hermana que fue envenenada

A los 19 años, Yan Diomande vive el punto más alto de su carrera con la camiseta de Costa de Marfil en el Mundial. Pero detrás de su irrupción en el fútbol europeo hay una historia conmovedora en la que cuenta la realidad en la que creció, la pérdida de su hermana y una promesa que hoy lo impulsa a ser uno de los mejores jugadores que llega a la Copa del Mundo. Yan Diomande es el protagonista de una reciente publicación en The Players’ Tribune, una plataforma digital de contenido deportivo, donde los atletas cuentan sus historias en primera persona. Nacido en Abiyán, Costa de Marfil, Diomande creció en condiciones de extrema pobreza, donde llegó a dormir bajo el mismo techo con otras 25 personas. A los 9 años tomó la decisión de dejar su hogar y viajar solo a una academia de fútbol ubicada cerca de la frontera con Ghana, con la esperanza de abrirse camino en el deporte profesional. Entérese: Prográmese | Estos son los duelos de este jueves 18 de junio en el Mundial de Norteamérica

Tras ser rechazado por varios clubes del continente y también por equipos de la MLS, finalmente logró debutar profesionalmente en el Leganés de España a los 18 años, en un partido de alta exigencia frente al Real Madrid. Sin embargo, en medio de ese avance deportivo llegó uno de los golpes más duros de su vida. Mientras comenzaba su carrera en España, su hermana Roxane, de 15 años, falleció en Costa de Marfil. La causa fue un envenenamiento durante una fiesta, cuando alguien habría puesto una sustancia en su bebida. La noticia le llegó por teléfono semanas después de haber cumplido el sueño de debutar en primera división. Lea más: Duro golpe para Ecuador: perdió al minuto 90 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026 Diomande cuenta que transformó el dolor en motivación. En la carta publicada, el atacante convierte los recuerdos de su infancia en un tributo permanente a su hermana, a quien describe como su primera defensora y la persona que siempre creyó en su talento, incluso cuando otros lo dudaban.

Esta es la Carta que le escribió a su hermana “Roxane” en el blog deportivo The Players’ Tribune

Querida Roxane, ¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad. ¿Recuerdas cuando 25 personas dormían en una casa en Abiyán? Mamá quería ver sus telenovelas. Los demás querían ver películas. ¿Recuerdas cómo fingía dormirme y luego me iba al salón después de medianoche? Ponía el televisor a un volumen muy bajo. Solo dos barras de volumen. Veía fútbol a oscuras y soñaba.

¿Recuerdas cuando los adultos me veían jugando al fútbol en la tierra y me apodaban “Roberto Carlos” por lo fuerte que disparaba? ¿Y recuerdas lo mucho que me enfadaba en secreto, porque CR7 era mi ídolo? ¿Recuerdas cuando iba a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, cerca de la frontera con Ghana.

Solo un niño pequeño solo. No sé si te conté esta historia, pero yo y los otros niños solíamos ir al pueblo a robar papas porque teníamos mucha hambre. Hicimos un “atraco al banco”. Dos niños distraían al dueño de la tienda y otros 18 salían corriendo con dos papas. Ni siquiera estaban buenas. Pero sabían riquísimas . Jajaja. Sigue siendo mi comida favorita. Papas hervidas con un poco de aceite. Me recuerda a esos tiempos. ¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de fútbol de verdad y dormía con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso ahora, cuando vuelvo a casa, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición. ¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: “¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando”? Tenías 10 años y ya eras mi agente. ¿Recuerdas cuando nos sentábamos a soñar con mudarnos a Francia? Que íbamos a ir de compras, a tener nuestro propio apartamento, que yo iba a ser un futbolista rico con coches y una casa grande, y que tú no tendrías que preocuparte por nada . Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían.

¿Te acuerdas cuando me mudé a Estados Unidos para ir al instituto a los 15 años y echaba tanto de menos mi casa? Durante meses no entendía nada. Me sentaron al lado de un chico francés que intentaba traducir todo lo que decía el profesor. ¿Te acuerdas cuando te llamé y te dije: «No te lo vas a creer, aquí los chicos discuten con los profesores»? En casa, ya sabes que ni siquiera nos atreveríamos a pestañear ante nuestros mayores. ¿Recuerdas cuando no podía creer que los chicos estuvieran fumando después de clase? Solías decir que sonaba como si estuviera en un programa de televisión estadounidense.

¿Recuerdas cuando me hicieron una prueba en el Bournemouth? ¿En el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos, el Crystal Palace? Incluso Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: “Oye, chico, eres muy bueno”. Pero aún así no me contrataron. Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos se encargaban de todo. Me llevaban de un lado a otro de Europa, y todos seguían diciendo que no . Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío. Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock. Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. ¿Quién debuta con 18 años contra el Real Madrid? Fue una locura. Un sueño hecho realidad. Y entonces se convirtió en una pesadilla. Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome.

Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente... “Tu hermana se ha ido.” ”¿Qué?” “Ella murió.” ”¿De qué estás hablando?” “Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido.” Tenías 15 años. 15. Nunca obtuve respuestas. No sé si quiero saber por qué. Quizás fueron celos. Quizás es algo que sucede en nuestro país. Quizás podría haberte protegido. No lo sé. Intento confiar en el plan de Dios. Es todo lo que puedo hacer. No intento olvidar, porque sé que no lo olvidaré. Lo único que puedo hacer es usar el dolor para esforzarme más y lograr todo lo que soñamos. Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que tu recuerdo perdure. Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti. Han pasado tantas cosas desde la última vez que te vi... No te lo creerías. Ni yo misma me lo creo. ¿Sabes qué es lo más loco? Después de mi debut contra el Madrid, ¡intercambié camisetas con Mbappé! ¿Te acuerdas cuando lo veíamos por la tele y decías: «¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor»?

Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia. Cuando estaba en el Leganés, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Llegó un punto en que ya ni siquiera quería dinero. Era una carga. Nunca paraban de pedírmelo. Supongo que pensaban que ya era millonario. Ni siquiera tenía un apartamento. Vivía en el campo de entrenamiento, en una habitación sin televisión. Solo fútbol y dormir, fútbol y dormir. No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería dedicarme por completo al fútbol. Todo para demostrarle al mundo que mi hermana tenía razón... Ja ... esto te parecerá gracioso. Cuando me mudé para jugar en el RB Leipzig, siempre llegaba tarde. Bueno, no tarde. Pero llegaba a tiempo, lo que en Alemania significa llegar muy tarde. Así que ya sabes lo que hice después. Empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Llegaba tan temprano siempre que los chicos empezaron a llamarme “El Alemán”. Siempre tengo que exagerar con todo. No tengo paciencia. Siempre lo has dicho. El campo de juego es el único lugar donde me siento como en casa. Es donde me siento tranquilo y puedo hablar contigo. Ojalá siguieras aquí para poder decirte... ¡Lo logramos! Todo lo que dijiste se hizo realidad.

Nos vamos mañana al Mundial. De verdad. Tu hermano va a jugar con Costa de Marfil, como Drogba, como Yaya, como Gervinho. Ni siquiera lo veo como un juego. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrarle al mundo entero lo que viste en mí. Cada vez que anote, me aseguraré de que todos sepan tu nombre. Me aseguraré de que no te olviden. Siempre dijiste que yo podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, lo saludaré de tu parte. Voy a hacer lo que predijiste, te lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, ya le decías a todo el mundo: “Mi hermano va a ser el mejor del mundo”. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento. Tu hermano, Yan.

Yan Diomande busca consolidarse como figura del Mundial tras su impacto con Costa de Marfil

Hoy, el extremo de 19 años juega en el RB Leipzig de la Bundesliga, club que pagó cerca de 20 millones de euros por su fichaje y donde su valor de mercado ya supera los 130 millones. Llega al Mundial como una de las revelaciones del torneo con 13 goles y 10 asistencias en su última temporada. En su debut frente a Ecuador, el pasado 15 de junio, Costa de Marfil se impuso 1-0 en un partido en el que Diomande fue una de las figuras del encuentro. Su actuación le valió el reconocimiento de la FIFA como mejor jugador en la cancha. Ahora, el atacante se prepara para el próximo desafío de Alemania vs Costa de Marfil, programado para el próximo sábado 20 de junio a las 3:00 p. m. hora de Colombia. Siga leyendo: ¿Por qué todos están usando guayos fucsias en el Mundial? Esto es lo que hay detrás de esta tendencia

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