Él es el paisa que representará a Colombia en el World Paella Day Cup en España

La World Paella Day Cup es una competencia internacional que se realiza anualmente en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paella, que se realiza cada 20 de septiembre ya que es el momento de la cosecha de arroz, el ingrediente principal de este plato. Allí se enfrentan chefs de diferentes países del mundo por alzarse con la copa a la mejor paella.

Los cocineros competidores son seleccionados por el público y filtrados por un jurado conformado por profesionales. Cada uno elige la receta de paella con la que enfrentarse, y según los organizadores solo hay un requisito: que el arroz quede seco, suelto, entero y sabroso. Es decir, que sea una paella.

Andrés Felipe Otálvaro, quién representará al país es fisioterapeuta y trabaja también en formación e intervenciones asistidas con animales y entrenamiento de perros de asistencia. Cocina desde niño, pero llegó a la paella por casualidad.

“Mis inicios como paellero surgieron de manera inesperada mientras me encontraba en España, realizando mi formación como monitor canino. En el año 2017 me hospedaba con una compañera llamada Rosa, y fue allí donde preparé mi primera paella... que en realidad no fue en una paellera, sino en una olla a presión digital. Desde ese momento nació una curiosidad que no ha parado de crecer. Siempre que viajo busco ingredientes difíciles de encontrar en Colombia, para traerlos y cocinarle a mis amigos y familiares”, dijo Otálvaro.

De esa curiosidad nació, hace 7 años, Andrés Paellas, una marca que ofrece servicios de catering, chef en casa y domicilios. Son especialistas en paellas, pero crean arroces caldosos, cremosos y al wok, su meta es ser reconocidos como la mejor paella de Colombia”.

Con su participación en la World Paella Day Cup, Andrés espera seguir los pasos del bogotano Arturo Bedregal, propietario de “Paella de Leyva”, que en 2023 se quedó con el tercer lugar de esta copa mundial.