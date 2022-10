Un zancudo común no mide más de 1 centímetro ni pesa más de 5 miligramos. Sin embargo, tiene dentro de sí tres cerebros, corazón, sistema digestivo, reproductor, inmunitario y muscular. Este tipo de detalles, casi inimaginables, fueron los que fascinaron a la bióloga Martha Isabel Wolff Echeverri, docente y fundadora del Laboratorio de Entomología de la Universidad de Antioquia.

No obstante, para la fase práctica de sus clases no tenía suficiente material y, una vez empezó a liderar las salidas de campo, entró en el dilema fundamental: colectar para estudiar y preservar o matar organismos para desechar. Por supuesto, eligió lo primero con el propósito de que cada ejemplar fuera conservado en excelentes condiciones y con toda la información en una etiqueta con fecha, datos específicos del lugar en que fue encontrado, nombre del investigador, tipo de trampa utilizada, etc.

Así los insectos se convertían, casi de forma perpetua, en material de estudio. La docente proyecta que pueden durar en buen estado más de 500 años: “Ellos son maravillosos, no hay que hacerles ningún procedimiento extravagante. La mayoría se conservan en seco con el alfiler; se les protege de la humedad para que no les dé hongo y listo”.