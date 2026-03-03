Cirugía en India salva a colombiana que había pedido la eutanasia por endometriosis

La historia de Melisa Gaona, una joven colombiana de 25 años que había solicitado la eutanasia debido al dolor crónico causado por la endometriosis, ahora tiene un nuevo capítulo en su historia, tras someterse a una cirugía especializada en India. La intervención, según relató ella misma, logró retirar el 100% de la enfermedad, lo que le permitió recuperar calidad de vida después de años de sufrimiento.
Gaona explicó en redes sociales que desde la infancia presentó síntomas severos, como dolor abdominal persistente, vómitos y restricciones alimentarias. Durante años recibió diagnósticos erróneos —entre ellos apendicitis, cáncer e incluso trastornos psicológicos— y denunció episodios de maltrato y desestimación de sus síntomas en distintos centros médicos en Colombia.