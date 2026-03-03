Cirugía en India salva a colombiana que había pedido la eutanasia por endometriosis

La historia de Melisa Gaona, una joven colombiana de 25 años que había solicitado la eutanasia debido al dolor crónico causado por la endometriosis, ahora tiene un nuevo capítulo en su historia, tras someterse a una cirugía especializada en India. La intervención, según relató ella misma, logró retirar el 100% de la enfermedad, lo que le permitió recuperar calidad de vida después de años de sufrimiento. Conozca: En 56% aumentaron las eutanasias en Antioquia en 2024 Gaona explicó en redes sociales que desde la infancia presentó síntomas severos, como dolor abdominal persistente, vómitos y restricciones alimentarias. Durante años recibió diagnósticos erróneos —entre ellos apendicitis, cáncer e incluso trastornos psicológicos— y denunció episodios de maltrato y desestimación de sus síntomas en distintos centros médicos en Colombia.

La llegada de la menstruación agravó su condición y el dolor se volvió incapacitante. Solo después de múltiples procedimientos quirúrgicos y consultas con especialistas, algunos en el extranjero, se confirmó el diagnóstico de endometriosis, una enfermedad en la que tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este órgano, provocando inflamación y dolor intenso.

La endometriosis es una enfermedad crónica que, según la Organización Mundial de la Salud, puede causar dolor incapacitante y afectar significativamente la calidad de vida de millones de mujeres en el mundo. FOTO: Freepik.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta patología afecta a millones de mujeres en el mundo y puede generar dolor crónico, infertilidad y un impacto significativo en la salud mental. En Colombia, organizaciones de pacientes han advertido sobre demoras en el diagnóstico y limitaciones en el acceso a tratamientos especializados.

¿Por qué Melisa Gaona intentó un nuevo procedimiento para su endometriosis?

Ante el deterioro progresivo de su salud y la falta de respuestas efectivas, Gaona solicitó la eutanasia en Colombia, procedimiento legal bajo ciertas condiciones. Su familia y pareja respaldaron la decisión, argumentando que habían sido testigos de episodios constantes de dolor extremo y hospitalizaciones. Sin embargo, antes de que el proceso avanzara, decidió buscar una alternativa quirúrgica en el exterior. El viaje a India representó una última apuesta por un tratamiento especializado que prometía abordar la enfermedad de forma integral.

La cirugía, según su testimonio, fue exitosa. “El doctor logró retirar el 100% de la enfermedad y la endometriosis ya no es parte de mi cuerpo”, afirmó. El procedimiento incluyó técnicas complementarias como radiofrecuencia y bloqueos para el manejo del dolor.

¿Qué sigue ahora para Melisa Gaona y su enfermedad?